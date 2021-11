Kvalitu ovzdušia v Jelšave budú monitorovať dve nové mobilné stanice

Jelšava 10. novembra (TASR) – Smogovú situáciu v Jelšave bude po novom vyhodnocovať dvojica mobilných monitorovacích staníc kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického úradu (SHMÚ). Pre TASR to povedal primátor mesta Milan Kolesár s tým, že situáciu budú monitorovať spoločne s už existujúcou stacionárnou stanicou.



"Jedna stanica bude pri škole, jedna pri dome smútku. Vytvorili sme tam nanovo elektrické prípojky," priblížil primátor s tým, že o mobilné monitorovacie stanice kvality ovzdušia žiadala samospráva SHMÚ už niekoľko rokov. Stacionárna monitorovacia stanica je totiž podľa primátora umiestnená na nevhodnom mieste v lokalite, kde sa dym z komínov najviac kumuluje.



Mesto Jelšava a okolité obce majú dlhodobý problém so smogovou situáciou, a to v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 v ovzduší - najmä počas zimných mesiacov. "Geografická poloha doliny a obcí v nej spôsobuje, že tá inverzia je tu a ovzdušie sa v zimnom období zhoršuje," vysvetlil primátor. Ako dodal, v minulosti boli za hlavného znečisťovateľa považované neďaleké Slovenské magnezitové závody (SMZ), v súčasnosti je však aj podľa odborníkov hlavnou príčinou nepriaznivého stavu vykurovanie pevným palivom.



"Závod urobil dosť veľa, aby primárne priemyselné znečistenie bolo na minimálnej úrovni," poznamenal Kolesár. O konkrétnych krokoch na zníženie environmentálnej záťaže, ktoré SMZ vykonali v poslednom období, informoval poslancov mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) aj výrobný riaditeľ spoločnosti Rudolf Repiský.



Z materiálu predloženého na MsZ vyplýva, že magnezitové závody odvážajú v rámci výstupkového dobývania magnezitu odpadový materiál skladovaný v exteriéri späť do vyrúbaných priestorov v podzemí. Pracujú tiež na zatrávňovaní háld i zabezpečení odkaliska. "Najmä v zime sme s tým mali problém. Vrchná časť vymrzla a preschla, vietor potom jemné čiastočky sfúkol na mesto, ktoré bolo v určitých dňoch zahalené v mračnách prachu," dodal primátor.



Kroky na zlepšenie environmentálnej situácie v Jelšave a okolí podniká aj samospráva, na konkrétnych projektoch spolupracuje s manažérom kvality ovzdušia Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislavom Bírom. "Snažíme sa pokryť opatreniami rôzne zdroje, ktoré tu môžu byť. Teraz budeme napríklad vysádzať nové stromy na sídliskách," priblížil Kolesár.