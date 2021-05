Kvalitu ovzdušia v Sabinove je možné si skontrolovať online

Sabinov 25. mája (TASR) - Okrem informácií o obsadenosti nabíjacích staníc pre elektromobily si môžu ľudia pozrieť online i informácie o kvalite ovzdušia v meste. Informácie nájdu na webstránke smart.sabinov.sk. TASR o tom informoval hovorca mesta Juraj Vrábel.



Radnica spustila pilotnú prevádzku inteligentného osvetlenia s nabíjaním elektromobilov a envirosenzormi. Dve nabíjacie stanice a meteostanice sa nachádzajú na parkovisku na ulici 17. novembra. Záujem o udržateľné formy dopravy a elektromobilitu na Slovensku podľa jeho slov rastie.



"Je pravda, že tempo rastu v iných krajinách Európskej únie je vyššie, no táto aktivita má potenciál byť zastúpená vo väčšej miere aj u nás. Neoficiálnym spúšťačom celého projektu bola modernizácia verejného osvetlenia v meste, ktorá prebiehala od roku 2018 do roku 2020," povedal Vrábel.



Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie centrálneho dispečingu pre smart city.



"Centrálny dispečing umožní v budúcnosti aj ďalšie pokročilé funkcie, ktoré jednotlivé subsystémy prepoja do jedného funkčného celku. Zároveň centrálny dispečing umožňuje občanom mesta prístup k verejným údajom zo senzorov, respektíve o aktuálnej obsadenosti nabíjacích staníc. Verejné údaje sú dostupné na novom portáli smart.sabinov.sk," priblížil Vrábel.



Projekt bol financovaný z dotácie ministerstva hospodárstva SR a vlastných prostriedkov Seak a má podľa hovorcu mesta hodnotu takmer 100.000 eur. Po ukončení testovacej prevádzky má mesto Sabinov právo odkúpiť všetky zariadenia inštalované v rámci projektu za symbolické euro.