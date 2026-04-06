< sekcia Regióny
Kvalitu vody v plavárni v L. Mikuláši zvýši nový ozónový generátor
Keďže ozónová technológia je od konca roka 2024 mimo prevádzky, dezinfekcia vody je momentálne zabezpečovaná najmä chlórom.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. apríla (TASR) - V mestskej krytej plavárni v centre Liptovského Mikuláša zvýši kvalitu vody nový ozónový generátor. Poslanci mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši schválili jeho nákup na poslednom rokovaní. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová informovala TASR, že samospráva naďalej pripravuje projekt komplexnej rekonštrukcie plavárne, v ktorej objekte sa momentálne nachádza plavecký bazén, detský bazén, telocvičňa, boulderingová stena, sauna a soľná jaskyňa. Návštevnosť plavárne je stabilná, predstavuje 52.000 vstupov za rok.
„Za posledných desať rokov sme do modernizácie našej plavárne investovali približne 400.000 eur. Najväčšou investíciou bola rekonštrukcia strechy, no postupne pribudli aj viaceré menšie zlepšenia od výmeny okien, osvetlenia, podláh, skriniek až po opravu technológií. Nákupom generátora sa však naše plány nekončia. Uvedomujeme si potrebu komplexnej rekonštrukcie krytej plavárne, tejto téme sa venujeme už približne rok,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Keďže ozónová technológia je od konca roka 2024 mimo prevádzky, dezinfekcia vody je momentálne zabezpečovaná najmä chlórom. „Nový ozónový generátor za necelých 40.000 eur prinesie moderný spôsob viacstupňovej dezinfekcie, ktorý je dnes štandardom v bazénových technológiách. Výsledkom bude stabilnejšia kvalita vody, menej vedľajších chlórových látok a zároveň aj nižšie náklady na dezinfekciu,“ vysvetlil Martin Kögel, riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta, ktoré plaváreň spravujú.
Mestská krytá plaváreň je posledným väčším športoviskom, ktoré chce radnica zrekonštruovať. „V našom meste už dnes máme zmodernizovaný futbalový aj hokejový štadión, vodácky areál, postavili sme jedinečný pumptrack, atletický ovál, kilometre cyklochodníka, trate pre nadšencov BMX aj singletrail pre horské bicykle a v tomto roku sa začala výstavba úplne nového skateparku. V meste olympijských víťazov je rozvoj športovej infraštruktúry jednou z našich priorít,“ dodal primátor.
