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Kvalitu vody v Tajchu bude Nová Baňa v lete pravidelne kontrolovať
Na zvýšenie bezpečnosti detí takisto oranžovou bójkou označili orientačnú hranicu hĺbky 2,5 metra.
Autor TASR
Nová Baňa 21. júna (TASR) - Na letnú kúpaciu sezónu je už pripravená aj vodná nádrž Tajch v Novej Bani. Informovalo o tom mesto Nová Baňa s tým, že počas leta bude kvalitu vody v nádrži pravidelne kontrolovať.
„Bezpečnosť a komfort návštevníkov sú pre nás prioritou. Preto sme nad rámec pravidelných kontrol zabezpečovaných regionálnym úradom verejného zdravotníctva zabezpečili aj doplnkové odbery a rozbory vzoriek vody každé tri týždne,“ uviedla riaditeľka novobanských technických služieb Lucia Beťková s tým, že o výsledkoch kontroly kvality vody budú verejnosť pravidelne informovať.
Na zvýšenie bezpečnosti detí takisto oranžovou bójkou označili orientačnú hranicu hĺbky 2,5 metra. Beťková upozornila, že vzhľadom na aktuálnu hladinu vody sa táto hĺbka môže meniť, a to najmä po výdatnejších zrážkach.
Vodnú nádrž Tajch v minulom období mesto zrekonštruovalo, obnova priniesla aj niekoľko noviniek, ktoré skvalitňujú jej užívanie. Ide o upravené vstupy do vodnej nádrže a betónové schody či drevené mólo, pod ktorým je bezpečná hĺbka na skákanie do vody. Neďaleko móla sa nachádza aj detská pláž. Kúpanie vo vodnej nádrži je na vlastné nebezpečenstvo.
„Bezpečnosť a komfort návštevníkov sú pre nás prioritou. Preto sme nad rámec pravidelných kontrol zabezpečovaných regionálnym úradom verejného zdravotníctva zabezpečili aj doplnkové odbery a rozbory vzoriek vody každé tri týždne,“ uviedla riaditeľka novobanských technických služieb Lucia Beťková s tým, že o výsledkoch kontroly kvality vody budú verejnosť pravidelne informovať.
Na zvýšenie bezpečnosti detí takisto oranžovou bójkou označili orientačnú hranicu hĺbky 2,5 metra. Beťková upozornila, že vzhľadom na aktuálnu hladinu vody sa táto hĺbka môže meniť, a to najmä po výdatnejších zrážkach.
Vodnú nádrž Tajch v minulom období mesto zrekonštruovalo, obnova priniesla aj niekoľko noviniek, ktoré skvalitňujú jej užívanie. Ide o upravené vstupy do vodnej nádrže a betónové schody či drevené mólo, pod ktorým je bezpečná hĺbka na skákanie do vody. Neďaleko móla sa nachádza aj detská pláž. Kúpanie vo vodnej nádrži je na vlastné nebezpečenstvo.