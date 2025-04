KVD Liptov si pripomína hrdinstvo a tradície služby vlasti

Liptovský Mikuláš 25. apríla (TASR) - História Klubu vojenských dôchodcov (KVD) Liptov má korene vo vývoji v posledných desaťročiach minulého storočia. Vtedy sa Liptovský Mikuláš rozrástol do celoštátne významného posádkového mesta. Prichádzali noví dôstojníci a vojaci, prichádzali s nimi aj ich rodiny. Mnohí z nich si práve tu rodinu založili a neskôr ostali mestu verní. Pre TASR to uviedol KVD Liptov.



Významne sa rozšírila komunita ľudí priamo i nepriamo spojených s vojenskými ustanovizňami v meste. „Spoločne sme riešili otázky zlepšovania života v meste i okolí. To prirodzene viedlo k postupnému zakotveniu a prerastaniu spoločných záujmov s ľuďmi, ktorí tu žili aj pred rozširovaním pôsobnosti vojska na Liptove. Liptov, a Liptovský Mikuláš osobitne, tak rástol a dnes je tým, čím je, aj vďaka tejto synergii mladých prisťahovalcov a miestnych,“ uviedli z klubu.



Dnes je väčšina tých, ktorí prišli na Liptov v mladosti a ostali tu žiť, v dôchodkovom veku. „Náš Klub vojenských dôchodcov Liptov je v dnešnej podobe výslednicou tohto vývoja - ako seniori tu v klube spájame sily na zabezpečenie dôstojného prostredia pre život každého seniora, ktorý s nami prešiel túto cestu. Nie je to jednoduché, no s podporou vedenia mesta Liptovský Mikuláš a v spolupráci s ostatnými štátnymi a miestnymi orgánmi a organizáciami svoj zámer postupne realizujeme,“ priblížili z klubu.



KVD Liptov pravidelne organizuje zasadania, besedy, porady a schôdze. V uplynulom mesiaci absolvovali besedu s príslušníkmi Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Beseda bola zameraná na prezentáciu pomoci a podpory pre výsluhových vojenských dôchodcov a vojnových veteránov.



Okrem účasti na slávnostiach, oslavách a spomienkových pietnych aktoch, ako je pietna spomienka na obete leteckého nešťastia pri obci Hejce, 80. výročie oslobodenia Okoličného či 80. výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša, sa členovia KVD Liptov starajú o úpravu a čistenie hrobu partizánov v Demänovskej Doline.



Pravidelne sa taktiež zúčastňujú na slávnostných vojenských aktoch, vyradeniach absolventov, promóciách a akciách, organizovaných Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.