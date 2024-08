Kvetinové lúky v L. Mikuláši nekosia zámerne, ide o ekologický trend

Liptovský Mikuláš 12. augusta (TASR) - Lúčne pásy v Liptovskom Mikuláši dosahujú v týchto dňoch rozlohu 350 metrov štvorcových a nekosia ich zámerne. Upozornila na to hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková s tým, že kvetinové lúky sú vo svete ekologickým trendom.



"Podporujú biodiverzitu, slúžia ako zásobáreň potravy pre užitočný hmyz a zmierňujú následky klimatických zmien. Počas horúceho leta môžu byť až o 20 stupňov Celzia chladnejšie ako bežne kosený trávnik. Okrem toho prinášajú do ulíc farebnosť, rozmanitosť a lahodia oku," uviedla hovorkyňa.



Podľa mestskej dendrologičky Zuzany Štreitovej sa lúčne zmesi vysadené v meste skladajú z jednoročných letničiek a nepatria do skupiny významných alergénov. Ich zloženie je pestré, takže kvitnú od jari až do prvých mrazov. "Sú to druhy cínie, nechtíka, lupiny, krasule, lobulárie, nevädze, nocovky, chryzantémy, facélie, mliečnika, vlčieho maku či slezovca," vymenovala.



Kvetinové lúky pracovníci Verejnoprospešných služieb pred letom vysejú do vopred pripravenej pôdy. Sú odolné voči suchu a počas sezóny ich len odburiňujú. "Prvé kvety sa objavujú 40 až 50 dní po výseve a počas vegetačného obdobia sa nekosia vôbec. Jediná ich kosba je po prvých mrazoch," vysvetlila Štreitová.



V Liptovskom Mikuláši sú lúčne pásy vysadené najmä v centre, na najväčších sídliskách Podbreziny, Nábrežie aj v mestských častiach Palúdzka a Liptovská Ondrašová. Označené sú tabuľkami s logom mesta a s QR kódom, ktorý odkazuje na stránku s informáciami o ich význame.