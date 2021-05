KVETKO: Štátny fond rozvoja bývania podporil výstavbu

Bratislava 11. mája (TASR) – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) má za sebou štvrťstoročie činnosti. Počas tohto obdobia podporil výstavbu, prípadne zvýšil kvalitu viac ako 400 tisíc bytových jednotiek. Konštatoval to generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kvetko v relácii Samospráva tu a teraz.







„Z toho počtu je zhruba 360 000 bytových jednotiek, ktoré sa obnovovali. Ďalších 40.000 je nových postavených bytov. Môžeme teda povedať, že je to určite užitočná organizácia. Myslíme si, že budúcnosť by mohla byť z hľadiska kvality aj kvantity taká, aby nás bolo cítiť viac,“ uviedol generálny riaditeľ.



Vysvetlil, že v začiatkoch činnosti fondu boli dominantným partnerom predovšetkým fyzické osoby, čoho dôkazom je skutočnosť, že fond dostával tisíce žiadostí o podporu výstavby rodinných domov či bytov. Postupne sa však začalo viac komunikovať s mestami a obcami a v posledných rokoch sa intenzívne komunikuje aj s inými právnickými osobami.



„Situácia na Slovensku v bytovej politike je taká, že nedostatok sa nejaví len na úrovni nájomných bytov, ale máme malo bytov ako takých. Keď v Európskej únii je v priemere na 1000 obyvateľov zhruba 490 bytov, na Slovensku je to na 1000 obyvateľov 360 bytov,“ vyčíslil Kvetko.



Pripomenul, že za štatistikou, ktorá poukazuje na parametre nájomného bývania na Slovensku, je v podstate aj skutočnosť, že v 90. rokoch minulého storočia bola rozsiahla privatizácia bytového fondu a nájomné byty boli odkúpené vlastníkmi. Podľa neho však treba vychádzať z aktuálnej skutočnosti, ktorá hovorí o nedostatku súkromných i nájomných bytov a podporovať ich výstavbu.



„Dnes sú vytvorené predpoklady na to, že táto časť rozvoja bude mať zelenú. ŠFRB chce byť rozhodne pri tom, aby sa tento podiel zvyšoval,“ tvrdí Juraj Kvetko .