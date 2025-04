KVH ČSĽA Anthropoid nesie meno po slávnej vojenskej operácii

Mýto pod Ďumbierom 18. apríla (TASR) - Klub vojenskej histórie (KVH) ČSĽA Anthropoid v Mýte pod Ďumbierom nesie meno po slávnej vojenskej operácii, ktorá mala počas druhej svetovej vojny za úlohu odstrániť kata českého národa, zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Atentát v roku 1942 vykonali výsadkári Slovák Jozef Gabčík a jeho bojový druh Čech Jan Kubiš a bol vyjadrením odporu československého ľudu voči nacizmu. Takto pre TASR vysvetlila pomenovanie KVH jeho podpredsedníčka Michaela Budajová. Klub vznikol v roku 2012 a založil ho jej otec Michal Budaj, ktorý je predsedom.



KVH pripomína vojenskú históriu povestnej Československej ľudovej armády. Jednak v pripravovanej expozícii zrenovovanej dobovej vojenskej techniky v bývalých kasárňach v Brezne, ale aj na rôznych kultúrno-spoločenských akciách, pietnych aktoch spojených s vojenskou históriou SR a bývalého Československa. KVH poznajú vo viacerých kútoch Slovenska, ako aj ich dynamické a statické ukážky ČSĽA, dobového tábora a vojenskej techniky.



„Členstvom v KVH prešlo viac ľudí, ktorí však ukončili svoje pôsobenie. Štúdium na vysokých školách, svadby, ako i zdravotný stav či iné životné udalosti rokmi upravoval počet ľudí v klube. V súčasnosti je KVH čisto rodinný klub, má však rôznych podporovateľov, asi desať, a dvoch čestných členov, ktorí sa aktívne podieľajú na jeho chode. Samozrejme, že máme niekoľko desiatok sympatizantov a ľudí, ktorí nezištne v KVH pracujú. O nábore nových členov informujeme na sociálnej sieti,“ priblížila Budajová s tým, že v klube sú aktuálne dve ženy.



KVH ČSĽA Anthropoid vlastní niekoľko desiatok vojenských vozidiel z obdobia ČSĽA, väčšinu nadobudol kúpou šéf klubu. Sami ich renovujú a opravujú ako aj inú historickú vojenskú techniku.



„Časť techniky sme získali aj darovaním od Ozbrojených síl SR za účelom renovácie a propagácie histórie ČSĽA. Obnovu financuje klub z vlastných zdrojov, no významnou mierou sa na nej podieľal i náš významný podporovateľ, ktorý nám poskytol náhradne diely na opravy vozidiel. Keďže ceny originálnych náhradných dielov potrebných na renováciu sú vysoké, celková suma pri jednotlivých vozidlách sa šplhá aj do desiatok tisíc eur. Všetky vozidlá KVH, ktoré podstúpia celkovú obnovu, budú po dokončení opäť vyzerať tak, ako keď slúžili v útvaroch ČSĽA,“ konštatovala Budajová s tým, že momentálne renovujú vozidlo Tatra 813 Kolos a tiež inú techniku.



„Všetko sa to točí okolo financií, musí vás to hlavne baviť. Ak sa náhodou niekde objaví diel, ktorý potrebujeme na opravu a je finančne dostupný, tak sa zakúpi a následne sa plánuje oprava techniky, ktorá si ho vyžaduje. Pokiaľ sa dá, snažíme sa nezastaviť a vždy si nájdeme prácu na inej technike. Musí vás to baviť a musíte mať k tomu vzťah. Ako hovorí môj brat: Žijeme pod Tatrami. No my máme na mysli naše vojenské,“ vysvetlila Budajová.



Ako dodala, KVH sa podieľal na viacerých projektoch, ktoré súvisia s vojenskou históriou v regióne. Ide napríklad o revitalizáciu ľahkých betónových palebných postavení z obdobia SNP v Mýte pod Ďumbierom alebo obnovu hrobov maďarských vojakov na tamojšom cintoríne. Rovnako obnovu pamätníka padlým vojakom v breznianskych kasárňach, ktorí položili svoje životy počas ich bombardovania. K ďalším projektom patrila i výstavba troch zemľaniek v Mýte pod Ďumbierom-Šanské.



„V spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov realizujeme informačné tabule v priestore vyhliadkovej veže Horné Lazy, keďže v tejto lokalite sa nachádzajú významné vojenské obranné postavenia z čias oslobodenia Brezna. Spoločne s mestom pripravujeme osadenie pamätnej tabule všetkým veliteľom posádky Brezno od vzniku až po jej zánik,“ uzavrela podpredsedníčka KVH ČSĽA Anthropoid.