KVH Svoboda pripomína význam 1. československého armádneho zboru

Ruskov 4. apríla (TASR) - Na československé vojenské dejiny sa zameriava vo svojej činnosti Klub vojenskej histórie (KVH) Svoboda. Osobitne je to pôsobenie 1. československého armádneho zboru počas druhej svetovej vojny, ktorému velil generál Ludvík Svoboda. Poukazuje na to aj názov združenia, čo pre TASR potvrdil jeho predseda Ondrej Varga.



„Klub vojenskej histórie Svoboda sme založili v roku 2011, keďže už aj pred tým sme sa venovali 1. československému armádnemu zboru. V roku 2016 sme získali aj oficiálne právo byť vojensko-historickým združením pomenovaným po Ludvíkovi Svobodovi od jeho dcéry pani Zoe Klusákovej-Svobodovej,“ priblížil Varga. Sídlom klubu je Ruskov neďaleko Košíc.



K aktivitám združenia patrí účasť na rekonštrukciách a pripomienkach bojov druhej svetovej vojny či pietnych aktoch, ale aj výstavy, prednášky či bádateľská činnosť. „Sú to najmä ukážky pôsobenia 1. československého armádneho zboru, ktorý mal so sovietskou a rumunskou armádou výrazný podiel na oslobodení Československa. Chceli sme túto tému oživiť a priniesť medzi ľudí,“ povedal predseda klubu. Osobitne táto téma podľa neho naberá na význame, keďže odchádzajú priami pamätníci vtedajších bojov. Súčasťou aktivít združenia sú aj statické ukážky táborov s vystavením výstroja a výzbroje z daného obdobia. Klub možno vidieť napríklad na prezentáciách k výročiu Slovenského národného povstania (SNP) na Dargove, ale aj na dňoch obcí a miest a ďalších podujatiach. Súčasťou je aj spolupráca s rezortom obrany v programe prípravy obyvateľstva na obranu štátu.



Špecifikom KVH Svoboda je tiež zbieranie a renovácia starej vojenskej techniky, ktorú klub predstavuje na vojensko-historických akciách. „Máme aj vozidlá z druhej svetovej vojny - Jeep Willys, Chevrolet G711, Dodge WC51, sú to originály s rokom výroby 1942-1943. Predpokladám, že ako jediný na Slovensku vlastníme repliku obrneného automobilu vzor 30 Tatra. Išlo o československé armádne vozidlo vyrábané v rokoch 1933-1934. Táto replika je plne funkčná a vybavená zvnútra aj zvonku, presne tak, ako má byť,“ priblížil Varga. Združenie má aj repliku sovietskeho protitankového kanóna kalibru 45 milimetrov model 1937 a oba tieto kusy techniky možno vidieť na aktuálnej výstave k 80. výročiu SNP vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.



K ďalšej technike klubu patrí sovietsky obrnený automobil BA-64, ako aj viaceré vojenské nákladné vozidlá. „Z tej povojnovej techniky sú to hlavne vétriesky, tatry, nejaké zily, ktoré tiež oživujeme. Máme ešte množstvo zbierkových predmetov, celkom slušnú zbierku spojárskej techniky od druhej svetovej vojny až po súčasnosť, niekoľko desiatok kusov vysielačiek a poľných telefónov, ktoré takisto môžu návštevníci vidieť na rôznych podujatiach,“ skonštatoval predseda KVH Svoboda. Zakúpenie techniky, často v dezolátnom stave, a jej náročnú obnovu zabezpečuje klub a jeho členovia hlavne z vlastných prostriedkov a vo svojom voľnom čase.



Plánom združenia je získať vhodné priestory na prezentáciu zbierok. „Cieľom je postaviť nejaké múzeum, kde by bol aj prehľad vývoja československého vojaka s výstrojom. Bolo by to interaktívne, návštevníci by si mohli vyskúšať techniku, prípadne si zajazdiť na nejakom okruhu na vybraných vozidlách, čo je taká vízia do budúcna,“ dodal Varga.