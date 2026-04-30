Kvitnú ihličnany z čeľade borovicovitých, povlak pokryje parapety
Peľová sezóna brezy je na ústupe, denné hladiny budú mať klesajúcu tendenciu.
Autor TASR
Banská Bystrica 30. apríla (TASR) - V ovzduší na celom území Slovenska dominoval v uplynulých dňoch peľ brezy. Najvyššie koncentrácie zaznamenali monitorovacie stanice v Žiline a Bratislave. Z alergiologického hľadiska bol významný aj výskyt peľu duba, buka a najmä prvý záchyt peľu tráv z čeľade lipnicovitých na väčšine územia. V súvislosti s aktuálnou peľovou situáciou o tom informovala Lucia Rendlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
„Na celom území postupne pribúda peľ tráv z čeľade lipnicovitých a pŕhľavovitých. Začali kvitnúť ihličnany z čeľade borovicovitých, ktorých veľké peľové zrná môžeme v najbližšom období očakávať vo forme žltých povlakov na autách i parapetoch,“ uviedla Rendlová.
Podľa nej peľová sezóna brezy je na ústupe, denné hladiny budú mať klesajúcu tendenciu.
„Oteplenie prinesie nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší a ďalšie rozširovanie druhového spektra peľu. Pribúdať bude peľ tráv z čeľade lipnicovitých, pŕhľavovitých a spolu s nimi i peľ ďalších bylín. Vyššie denné koncentrácie môže dosiahnuť peľ buka, duba, borovicovitých a v teplejších oblastiach aj pŕhľavovitých,“ konštatovala Rendlová v prognóze na najbližšie dni.
