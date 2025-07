Kvitnúce lúky a upravená alej prinesú do Bytče viac zelene

Bytča 18. júla (TASR) - Bytčianska radnica pokračuje v systematickej starostlivosti o verejnú zeleň. V uplynulých dňoch začal na sídlisku odborný rez pagaštanovej aleje, ktorá patrí medzi výrazné zelené dominanty v širšom centre mesta. Ako informoval Matúš Bielik z oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Bytči, súčasťou letných úprav bol aj výsev dvoch nových kvitnúcich lúk, ktoré rozšírili sieť mestských biodiverzitných plôch.



Odborné rezy stromov alebo inštalovanie korunového istenia prostredníctvom väzby realizujú v Bytči pravidelne počas celého roka. „Cieľom je dlhodobé zdravie drevín, bezpečnosť v ich okolí a kultivovaný vzhľad verejných priestranstiev. Odborný rez pagaštanov realizujú certifikovaní arboristi, pričom cieľom zásahu je nielen estetická a zdravotná úprava korún stromov, ale aj predchádzanie ich možnému poškodeniu v prípade nepriaznivého počasia,“ vysvetlil Bielik.



Doplnil, že radnica pokračuje v rozširovaní kvitnúcich lúk na zelených plochách v centre mesta. Nedávno boli vysiate dve ďalšie kvitnúce lúky, a to pri budove štátnej polície a v parku na Rajčuli. Tieto lúky majú podľa jeho slov za cieľ pritiahnuť do mesta opeľovače, ako sú motýle a včely, podporiť biodiverzitu a zároveň priniesť nový estetický prvok do mestského prostredia.



„Kvitnúce lúky si vyžadujú menej zásahov než bežné trávniky a prispievajú k zadržiavaniu vody aj ochladzovaniu prostredia počas horúcich dní. Chceme, aby zeleň v meste nebola len pekná, ale aj funkčná. Kvitnúce lúky sú odpoveďou na potrebu ekologickejšieho prístupu k verejným priestranstvám,“ dodal Bielik.