Kvitnúce sady prilákajú návštevníkov na Brdárske čerešňové dni
Autor TASR
Brdárka 18. apríla (TASR) - Podujatie Brdárske čerešňové dni sa uskutoční počas víkendu 18. a 19. apríla v obci Brdárka v okrese Rožňava. Návštevníkov čaká ponuka lokálnych produktov, tradičných chutí a sprievodný program spojený s jarným obdobím kvitnutia ovocných sadov, ktoré každoročne láka do obce množstvo turistov.
Súčasťou programu sú aj komentované prehliadky kvitnúcich sadov aj obce. „Vďaka azda najväčšej koncentrácii čerešňových stromov na Slovensku patrí Brdárka, označovaná ako ‚čerešňový raj‘, medzi skutočné európske unikáty - miesto, kde sa jar ukazuje v jednej zo svojich najkrajších podôb,“ uviedli organizátori na webstránke.
Návštevníci si budú môcť pozrieť aj renesančno-barokový evanjelický kostol v Brdárke, ktorý si tento rok pripomína 330 rokov od svojho postavenia. Vstup na prehliadky je bezplatný, návštevníci môžu prispieť na obnovu pamiatky.
