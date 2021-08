Kvôli krematóriu musia vyhlásiť nové verejné obstarávanie

Banská Bystrica 10. augusta (TASR) - Banskobystrické krematórium v Kremničke, ktoré už desiatky rokov čaká na obnovu, sa jej tak skoro nedočká. Ako oznámila mestská spoločnosť Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) Banská Bystrica, objednávateľ rekonštrukcie, začiatkom júla priame rokovacie konanie s poľskou spoločnosťou sa skončilo bez uzatvorenia zmluvy o dielo z dôvodu, že uchádzač napriek opakovaným výzvam nepredložil všetky doklady a vysvetlenia. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že ZAaRES ako verejný obstarávateľ a správca krematória pokračuje vyhlásením nového verejného obstarávania.



Spaľovanie zosnulých tak naďalej bude pre banskobystrický región zabezpečovať krematórium v Nových Zámkoch, ktoré na základe zmluvy medzi mestom, respektíve ZAaRES, zabezpečuje túto činnosť od začiatku tohto roka. Vedenie spoločnosti je v úzkom kontakte so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb, aby mohlo pružne riešiť prípadné vzniknuté problémy.



Ešte v roku 2015, na začiatku prvého funkčného obdobia primátora Jána Noska, mesto rozhodlo, že krematórium nebude zverené do rúk súkromných podnikateľov, ale zostane v majetku mesta. Bolo však potrebné nájsť finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu, keďže pravidelná údržba zastaraných technológií bola náročnejšia, tak po technickej, ako i finančnej stránke. Po schválení financií mestským zastupiteľstvom pristúpila samospráva v roku 2018 k zámeru rekonštrukcie krematória.



Podľa informácií magistrátu, keďže sa vysúťažený zhotoviteľ dostal do insolventnosti a priame rokovacie konanie s novým partnerom dopadlo neúspešne, je v najbližšom období nutné nové verejné obstarávanie. Ešte vlani v auguste spoločnosť deklarovala, že je schopná rekonštrukciu dokončiť. Situáciu na oboch stranách skomplikovala aj pandémia nového koronavírusu.



Verejné obstarávanie na zhotoviteľa krematória vyhlásili v máji 2018. S vysúťaženým zhotoviteľom bola uzatvorená zmluva o dielo, pričom výška investície po verejnom obstarávaní predstavovala sumu 1.044.774 eur. Začatiu stavebných prác predchádzalo získanie rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vydanie súhlasu podľa zákona o ovzduší, územné rozhodnutie a vypracovanie statického posudku.