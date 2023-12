Kvôli poľadovici mali hasiči v tatranskom regióne množstvo výjazdov

Poprad/Vysoké Tatry 3. decembra (TASR) - V súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami zasahovali hasiči v Prešovskom kraji za posledných 24 hodín viac ako 40-krát. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), väčšinou šlo o technické výjazdy, riešili však aj desať dopravných nehôd a tri menšie požiare bez väčšej škody.



"Od soboty (2. 12.) od 7. hodiny do nedele ráno sme mali 30 technických výjazdov. Týkali sa väčšinou odstránenia spadnutých stromov či vyslobodenia uviaznutých vozidiel," priblížil operačný dôstojník. Najviac zásahov mali v tatranskom a podtatranskom regióne, pri jednotlivých udalostiach k zraneniu osôb nedošlo. Dohromady zasahovalo v kraji viac ako 50 príslušníkov HaZZ na 17 kusoch techniky. Operačný dôstojník dodal, že situácia je už momentálne pokojnejšia.



Pomerne silná poľadovica komplikovala situáciu počas soboty nielen na cestách. Prerušili tiež dopravu na Tatranskej elektrickej železnici a v dôsledku námrazy na trakčnom vedení na tratiach Železníc Slovenskej republiky medzi Spišskou Novou Vsou, Popradom a Liptovským Mikulášom meškali vlaky aj niekoľko hodín. Niektoré ranné spoje v nedeľu pod Tatrami dokonca vylúčili, od polnoci zo Štrby na Štrbské Pleso nepremáva ani ozubnicová železnica a je podľa Železničnej spoločnosti Slovensko až do odvolania nahradená autobusovou dopravou.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informoval, že mrznúci dážď v tatranskej oblasti ustal ešte v sobotu vo večerných hodinách. Stred tlakovej níže sa presúval cez Karpaty nad Ukrajinu, vplyvom čoho k nám po jej zadnej strane od severozápadu začal prúdiť studený arktický vzduch. "V nižších polohách sa teplota až tak výrazne nemení, no vo vysokých polohách došlo k výraznej zmene, keďže sme mali silné inverzné zvrstvenie s mrznúcim dažďom. Pokles teploty na horách bol skutočne výrazný, napríklad na Chopku teplota klesla v priebehu jednej hodiny o desať stupňov Celzia. V Tatrách bol pokles ešte výraznejší, v Javorovej doline sa v priebehu niekoľkých hodín ochladilo až o 15 stupňov Celzia," uvádza SHMÚ.



Výrazné ochladenie vo vyšších hladinách znamená, že inverzia pominula a s tým postupne aj riziko mrznúceho dažďa. Na Zemplíne, Šariši a v Above je ešte určitá pravdepodobnosť, no zďaleka podľa meteorológov nepôjde o také výrazné podmienky, aké boli v sobotu v tatranskej oblasti. Tam v mrznúcom daždi miestami napršalo desať až 15 milimetrov. Pre okresy Poprad a Kežmarok platí až do pondelka (4. 12.) výstraha druhého stupňa pred nízkymi teplotami. Tie môžu klesnúť na -20 až -21 stupňov Celzia.