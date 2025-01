Kybernetický útok spôsobuje problémy pri vybavovaní agendy v Trenčíne

Trenčín 10. januára (TASR) - Kybernetický útok na Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR ovplyvnil i chod mesta Trenčín, mestský úrad (MsÚ) má problém pri vybavovaní agendy, ktorá sa dotýka aj obyvateľov mesta, a to pri prihlasovaní na pobyt či vydaní parkovacej karty. Útok spôsobil problémy i tamojšiemu stavebnému úradu, ktorý nemôže overovať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"Na evidencii obyvateľov či v klientskom centre MsÚ dochádza k nepríjemným situáciám, keď musíme občanom vysvetľovať, že aktuálne je problém s prihlásením na trvalý či prechodný pobyt alebo zrušenie pobytu," spomenula Ságová.



Vlastníctvo nehnuteľnosti je podľa nej možné preukázať len predložením listu vlastníctva k nahliadnutiu. "Zákon proti byrokracii hovorí, že ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. To sa občanom nepáči, ak list vlastníctva nemajú," vysvetlila.



Aj predaj parkovacej karty v Trenčíne je spojený s overením vlastníka nehnuteľnosti. "Pomáhame si naším katastrom, ale len v prípade starších dátumov. Pri novších prevodoch nie je možné stav overiť, preto v týchto prípadoch parkovacie karty aktuálne nepredávame," ozrejmila Ságová. Občanom pracovníci MsÚ podľa nej navrhujú, aby na seba nechali telefónny kontakt a v prípade obnovy funkčnosti informačných systémov ich budú kontaktovať.



Kybernetický útok na ÚGKK spôsobil väčšie problémy i tamojšiemu stavebnému úradu, keďže k vedeniu konaní potrebuje informácie z portálu katastra, ktorý nefunguje. Netýka sa to len nových konaní, ale aj už rozbehnutých vecí s vydokladovanými majetkovoprávnymi vzťahmi. "Aj vtedy je nutné cez portál pred akýmkoľvek úkonom overiť, či nedošlo k zmene a podobne. To sa teraz nedá. Tiež je problém riešiť napríklad štátne stavebné dohľady. Je to problém aj pre orgán ochrany prírody, cestný správny orgán," priblížila hovorkyňa.



Naopak, aktuálna nefunkčnosť katastrov nehnuteľností podľa nej nemá priamo vplyv na podávanie daňových priznaní z dane z nehnuteľností na rok 2025. Pre mesto ako správcu dane je totiž rozhodujúci stav vlastníctva nehnuteľností k 1. januáru 2025. "Kto kupoval, predával, dedil, dražil, daroval nehnuteľnosti v roku 2024, je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností so stavom k 1. januáru, a to do 31. januára. Samozrejme, nie sú teraz k dispozícii výpisy z listu vlastníctva, ale existujú doklady, či už pre občanov, podnikateľov a správcu dane, ktoré boli riadne vydané v roku 2024, a práve tie sú teraz rozhodujúce pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2025," dodala Ságová.