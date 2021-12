Oprava školy sa začala, slúžiť by mala na výrobu kyjatických hračiek

Kyjatice 19. decembra (TASR) – V Kyjaticiach v okrese Rimavská Sobota sa v uplynulých mesiacoch začala prvotná fáza obnovy takmer 200-ročnej budovy niekdajšej obecnej školy. Priestor by mal v budúcnosti slúžiť na výrobu a propagáciu tradičných drevených kyjatických hračiek. Pre TASR to uviedol Ladislav Hedvigi, ktorý je v súčasnosti ich jediným výrobcom v regióne.



Výroba tradičných drevených hračiek v Kyjaticiach zanikla pred niekoľkými desaťročiami, za myšlienkou jej obnovenia v priestoroch bývalej obecnej školy stojí práve Hedvigi. Na podporu prvotnej fázy projektu bola vyhlásená verejná finančná zbierka, v rámci ktorej sa podarilo vyzbierať takmer dvojnásobok požadovanej sumy.



"Zbierku sme robili na obnovu verandy, ktorá je vstupnou bránou do budovy. Už sme sa do toho pustili. Postavili sme základy, ktoré sú aj oporným múrom pre budovu. Na jar postavíme novú drevenú kostru," priblížil Hedvigi.



Nová veranda by mala byť po dokončení presklená, kým sa podarí zrekonštruovať zvyšné priestory, v objekte by tak vznikol prvý priestor vhodný na propagáciu kyjatických hračiek. Rekonštrukcia celej bývalej obecnej školy by sa podľa Hedvigiho mohla vyšplhať až na 300.000 eur. Priznáva, že to bude náročná úloha, a v rámci projektu sa chce uchádzať o financie z externých zdrojov.



Budova bývalej obecnej školy v Kyjaticiach pozostáva zo školských priestorov a niekdajšieho bytu učiteľa. Hedvigi by v nej rád vytvoril stálu modernú a interaktívnu expozíciu kyjatických hračiek i remeselnú chránenú dielňu na ich výrobu.



Výroba drevených hračiek v Kyjatiaciach má vyše 150-ročnú tradíciu. Podľa údajov samosprávy ich priamo v obci vyrábali poslední dvaja výrobcovia ešte v 80. rokoch 20. storočia. Pre kyjatické hračky sú typické ryté, prevažne kruhové ornamenty, ktoré sa v bukovom dreve namorenom prírodnými moridlami vytvárali pomocou kružidla s rydlom.