Kyjatické hračky by sa mohli znova vyrábať priamo v Kyjaticiach

Kyjatice 14. decembra (TASR) – V obci Kyjatice v Rimavskosobotskom okrese by mohla byť obnovená výroba tradičných drevených kyjatických hračiek, ktorá tam zanikla pred niekoľkými desaťročiami. Takýto zámer má ich výrobca Ladislav Hedvigi z Rimavských Zalužian, ktorý na uvedený účel začal opravovať objekt bývalej obecnej školy, ktorý dostal ako dar od evanjelickej cirkvi.



„Táto takmer dvestoročná budova bola pôvodne stará škola a byt pre učiteľa. Ja som si predsavzal, že tu urobím nejaké miesto, kde kyjatické hračky budú aj vystavené. Malo by ísť o interaktívnu výstavu, teda deti sa s nimi budú vedieť aj pohrať. Okrem toho by tu mala byť aj nejaká výroba, napríklad v chránenej dielni,“ načrtol Hedvigi pre TASR s tým, že pri výrobe by sa uplatnil jeden až dvaja zamestnanci.



V pripravovanej prevádzke budú môcť návštevníci podľa neho vidieť nielen postup výroby hračiek, ale v prípade záujmu si ich zhotovenie aj vyskúšať. Dodal, že základné opravy budovy zatiaľ financoval z vlastných prostriedkov, ale pokúsi sa získať peniaze z grantov a výziev. „Musím v prvom rade vypracovať projekt, ktorý už mám v hlave, ale potrebujem ho preniesť na papier. Som pripravený hľadať podporu zo všetkých zdrojov,“ avizoval.



Podľa starostu Kyjatíc Slavomíra Kujana by sa škola po rekonštrukcii mohla stať novou dominantou dediny. „Je v celkom dobrom stave, hoci, samozrejme, potrebuje obnovu. Myslím si však, že sa to podarí a výroba hračiek, ktoré sú vlastne naším kultúrnym dedičstvom, sa rozbehne,“ uviedol starosta s tým, že zámeru je samospráva celkovo naklonená.



Okrem Kyjatíc by sa kyjatické hračky mohli vyrábať aj v neďalekých Rimavských Zalužanoch, kde Hedvigi býva. „Plánujeme rozbehnúť spoluprácu cez obecný podnik,“ avizoval starosta Milan Medveď.



Pre kyjatické hračky sú typické ryté, prevažne kruhové ornamenty, ktoré sa v bukovom dreve namorenom prírodnými moridlami vytvárali pomocou kružidla s rydlom. Hračky bývali rôznych tvarov. Typická je pre ne napríklad forma koníka či kohútika na podložke s kolieskami, ale bežný bol tiež fúrik, ježko či postieľka.



Podľa údajov samosprávy Kyjatíc ešte v 80. rokoch 20. storočia vyrábali hračky priamo v dedine dvaja poslední výrobcovia, Ján Beňo a Július Petráš. Po ich smrti výroba hračiek v obci zanikla. V 90. rokoch pokračoval v tradícii výroby týchto hračiek Rudolf Stehlík z Veľkých Teriakoviec, ten však v roku 2010 zomrel. Jediným súčasným výrobcom kyjatických hračiek v regióne je Ladislav Hedvigi.