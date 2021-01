Kysucká galéria, SKD Martin a Liptovské múzeum majú nových riaditeľov

Žilina 1. januára (TASR) – Kysucká galéria v Oščadnici, Slovenské komorné divadlo Martin a Liptovské múzeum v Ružomberku majú od začiatku tohto roka nových riaditeľov. O ich menovaní do funkcie na päťročné obdobie rozhodli na decembrovom rokovaní poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).



Riaditeľom Kysuckej galérie sa stal Vladislav Zabel. Hlavným cieľom jeho projektu je skvalitnenie fungovania a zlepšenie ponuky kultúrnych príležitostí pre verejnosť. "S dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie. A tým aj rozvíjanie kultúrneho turizmu v regióne," vysvetlil v projekte rozvoja galérie.



Riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin sa stal Tibor Kubička. "Prvoradou a najdôležitejšou úlohou vedenia divadla v najbližších mesiacoch bude vrátiť do divadla divákov. Všetkými možnými cestami sa pokúsiť zabezpečiť vyšší príjem pre divadlo inak, ako prvoplánovým zvyšovaním vstupného. Hľadať skôr iné spôsoby zatraktívnenia ponuky. Dopady koronakrízy majú a ešte len budú mať na divadlo nepredstaviteľné dopady so všetkými možnými negatívnymi D – sú deprimujúce, demotivujúce, demoralizujúce aj devastačné - ekonomicky," upozornil vo svojom projekte Kubička.



Riaditeľom Liptovského múzea v Ružomberku sa stal Michal Kovačic. "Múzeá majú potenciál byť plnohodnotným partnerom pre rôzne aktivity, smerujúce k rozvoju cestovného ruchu v rámci regiónov a pozdvihnúť kvalitu ponúkaných produktov na podstatne vyššiu úroveň," skonštatoval vo vízii smerovania múzea.