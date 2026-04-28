VIDEO: Kysucké lesy v plameňoch: Hasiči bojujú s požiarom už druhý deň
Hasiči zasahujú v ťažko prístupnom teréne pomocou ťažkej techniky aj štvorkoliek.
Autor TASR
Nesluša 28. apríla (TASR) - Od pondelkového (27. 4.) večera zasahujú hasiči pri lesnom požiari v katastri obce Nesluša v okrese Kysucké Nové Mesto. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, požiar zatiaľ nebol lokalizovaný a aktuálne prebieha kontrola požiariska dronmi s termovíziou.
Požiar bol ohlásený krátko po 16.00 h a na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Kysuckom Novom Meste, Čadce a Žiline, príslušníci žilinskej Záchrannej brigády HaZZ a dobrovoľní hasiči z Nesluše, Rudiny, Kysuckého Nového Mesta, Oškerdy, Kysuckého Lieskovca, Horného Vadičova, Ochodnice a Zákopčia.
„Po vykonaní prieskumu bol na miesto vyžiadaný dron a jazierkový systém. Požiar po ťažbe sa rozšíril aj na mladý porast a zasiahol plochu 100 krát 200 metrov. Hasiči zasahujú v ťažko prístupnom teréne pomocou ťažkej techniky aj štvorkoliek,“ priblížila Pohanková Zahatlanová s tým, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
