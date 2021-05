Kysucké múzeum pripravilo online program aj individuálne prehliadky

Čadca 15. mája (TASR) – Kysucké múzeum pripravilo v sobotu pri príležitosti Noci múzeí a galérií online program na sociálnych sieťach jednotlivých expozícií. Návštevníci Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke môžu absolvovať aj individuálne večerné prehliadky a jazdy Historickou lesnou úvraťovou železnicou. TASR o tom informovala hovorkyňa Kysuckého múzea v Čadci Alexandra Janigová.



Vedomostný kvíz, pexeso či skladačku ponúkne Kysucké múzeum na sociálnej sieti o 15.00 h. "Na stránke Kaštieľa Radoľa predstaví o 16.00 h naša odborná pracovníčka jeho históriu, majiteľov či rôzne zaujímavosti spojené s kaštieľom. O 17.00 h sa virtuálne prenesieme do Múzea kysuckej dediny. Prostredníctvom videa doplneného o komentár nazrieme do vybraných objektov. Na záver priblížime o 18.00 h obnovenú expozíciu Kysucká odysea vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou," doplnila Janigová.



"V Múzeu kysuckej dediny sa budú konať individuálne prehliadky do 21.00 h a predĺžili sme aj časy jázd na Historickej lesnej úvraťovej železnici. Vláčik pôjde zo Stanice Skanzen o 17.00, 18.00, 19.00 a 20.00 h," dodala hovorkyňa Kysuckého múzea.