Kysucké múzeum v Čadci získalo do svojich zbierok dobový nábytok
Autor TASR
Čadca 23. septembra (TASR) - Kysucké múzeum v Čadci získalo do svojich zbierok dobový nábytok od niekdajšej riaditeľky miestnej materskej školy (MŠ) Štefánie Baroťákovej. Súčasťou akvizície je príborník, gauč či spálňová zostava. Na kúpu nábytku získalo múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia. TASR o tom informovala Zuzana Plevková z oddelenia práce s verejnosťou Kysuckého múzea.
Do zbierkového fondu história celkom pribudlo 17 kusov nábytku. „Nábytková zostava Tatra Pravenec z roku 1959 pozostáva z príborníka, kresiel, stolíka, gauču, jedálenského stola a štyroch jedálenských stoličiek. Kompletná spálňa je dielom miestneho stolárskeho majstra, vyrobili ju v rokoch 1940 až 1942 v Čadci z ohýbaného dreva. Spálňa pozostáva z postele s pripevnenými nočnými stolíkmi, toaletného stolíka so zrkadlom, troch skríň a dvoch nočných lámp,“ priblížila Plevková. Nábytok podľa nej reprezentuje miestnu remeselnú výrobu, ako aj štýl bývania v danom období.
„Akvizícia skompletizovala zbierku múzea, lebo doplnila chýbajúce typy nábytku i časové obdobia. Návštevníci ju budú môcť vidieť na niektorej z plánovaných výstav Kysuckého múzea,“ doplnila Plevková.
Celková hodnota nábytku predstavuje sumu 3500 eur, dotácia z Fondu na podporu umenia je vo výške 2000 eur, Žilinský samosprávny kraj poskytol spolufinancovanie vo výške 1050 eur, Kysucké múzeum za akvizíciu doplatilo z vlastných zdrojov 450 eur.
