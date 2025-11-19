< sekcia Regióny
Kysucké múzeum vyhlásilo súťaž na obnovu sídelnej budovy
Čadca 19. novembra (TASR) - Kysucké múzeum vyhlásilo verejnú projektovú architektonickú súťaž na komplexnú obnovu svojej sídelnej budovy v Čadci. Informovala o tom Zuzana Plevková z oddelenia práce s verejnosťou Kysuckého múzea. V zmysle zverejnených súťažných podmienok by víťaz súťaže mal byť známy v polovici februára budúceho roka.
Secesná budova bola postavená medzi rokmi 1914 - 1918 a múzeum sa v nej usídlilo pred 25 rokmi. „Cieľom je modernizovať infraštruktúru budovy, skvalitniť priestor pre návštevníkov a zamestnancov, navrhnúť nové dispozičné členenie vrátane vstupných priestorov do objektu, bezbariérové riešenie pre imobilných, vytvoriť zimnú záhradu s posedením pre návštevníkov v mini múzejnej kaviarni,“ priblížila Plevková.
Vyhlásená architektonická súťaž je dvojkolová, pričom záujemcovia majú možnosť predkladať príslušné dokumenty v jej prvom kole do 1. decembra 2025. „V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať skúsenosť záujemcu a jeho schopnosť spracovať kvalitný návrh pre predmet súťaže,“ uvádza sa v súťažných podmienkach.
Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape záujemcov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí zostavenom porotou. Lehota na predloženie ponúk vyzvanými účastníkmi súťaže je stanovená do 9. februára 2026, pričom predpokladaný termín oznámenia výsledkov druhého kola súťaže je o týždeň neskôr.
