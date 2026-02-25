< sekcia Regióny
Kysucké múzeum vyhodnotilo súťaž na obnovu sídelnej budovy
Vyhlásená architektonická súťaž bola dvojkolová a z 12 prihlásených uchádzačov vybrala sedemčlenná porota vedená Tomášom Sobotom troch postupujúcich do druhého kola.
Autor TASR
Čadca 25. februára (TASR) - Kysucké múzeum vyhodnotilo verejnú projektovú architektonickú súťaž na komplexnú obnovu svojej sídelnej budovy v Čadci. Ako informovala Zuzana Plevková z oddelenia práce s verejnosťou Kysuckého múzea, víťazným sa stal súťažný návrh predložený ateliérom Chronogram z Bratislavy.
Secesná budova bola postavená medzi rokmi 1914 - 1918 a múzeum sa v nej usídlilo pred 25 rokmi. „Cieľom súťaže bolo modernizovať infraštruktúru budovy, skvalitniť priestor pre návštevníkov a zamestnancov, navrhnúť nové dispozičné členenie vrátane vstupných priestorov do objektu,“ priblížila Plevková.
Pri víťaznom návrhu porota ocenila riešenie nového vstupu do objektu múzea z Moyzesovej ulice s rozšírením chodníka a vytvorením bezbariérového vstupu. „Efektívne vyriešenie podstrešného priestoru formou mezanínu zvyšuje atraktivitu a využiteľnosť tretieho nadzemného podlažia, ktoré je celé určené výhradne pre zamestnancov a zodpovedá prevádzkovým nárokom múzea,“ komentovala víťazný návrh porota.
Doplnila, že návrh vyhovel súťažnému zadaniu vo vzťahu k podlahovej ploche expozícií (216 metrov štvorcových) a odborných pracovísk (19 miest). „Súťažný návrh je najviac vyvážený a predstavil realistický rozpočet stavby,“ dodala porota.
