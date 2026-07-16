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Kysucké Nové Mesto bude mať už len štyri volebné obvody
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 13 a maximálne 19 poslancami.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 16. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste bude aj v najbližšom volebnom období tvoriť 19 poslancov. Miestni obyvatelia ich však budú voliť už len v štyroch namiesto doterajších ôsmich volebných obvodoch. Na stredajšom (15. 7.) rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci, keď akceptovali návrh radnice na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2026 - 2030.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 13 a maximálne 19 poslancami. Maximálny limit doteraz využívalo aj Kysucké Nové Mesto a bude tomu tak aj naďalej.
Znížením počtu volebných obvodov na polovicu radnica podľa primátora Mariána Mihaldu reagovala na podnet verejného ochrancu práv. „Nový návrh obsahuje zachovanie teritoriálneho princípu, rovnakého počtu volebných okrskov, rešpektovanie tradícií a zvyklostí obyvateľov a je v súlade so zákonom, keďže každý hlas má rovnakú váhu,“ poznamenal Mihalda.
Kysucké Nové Mesto malo ku dňu vyhlásenia volieb 14.123 obyvateľov a pri počte 19 poslancov je priemerný počet obyvateľov na jedného poslanca 743. Návrh na vytvorenie štyroch volebných obvodov v hlasovaní nezískal stopercentnú podporu, z 15 prítomných poslancov ho podporilo 11 a štyria poslanci sa hlasovania zdržali.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 10.001 do 20.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 13 a maximálne 19 poslancami. Maximálny limit doteraz využívalo aj Kysucké Nové Mesto a bude tomu tak aj naďalej.
Znížením počtu volebných obvodov na polovicu radnica podľa primátora Mariána Mihaldu reagovala na podnet verejného ochrancu práv. „Nový návrh obsahuje zachovanie teritoriálneho princípu, rovnakého počtu volebných okrskov, rešpektovanie tradícií a zvyklostí obyvateľov a je v súlade so zákonom, keďže každý hlas má rovnakú váhu,“ poznamenal Mihalda.
Kysucké Nové Mesto malo ku dňu vyhlásenia volieb 14.123 obyvateľov a pri počte 19 poslancov je priemerný počet obyvateľov na jedného poslanca 743. Návrh na vytvorenie štyroch volebných obvodov v hlasovaní nezískal stopercentnú podporu, z 15 prítomných poslancov ho podporilo 11 a štyria poslanci sa hlasovania zdržali.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.