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Kysucké Nové Mesto má zmodernizovanú autobusovú stanicu

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Na snímke zrekonštruovaná autobusová stanica v Kysuckom Novom Meste vo štvrtok 2. júla 2026. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Investovali vyše 1,7 milióna eur.

Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 2. júla (TASR) - Kysucké Nové Mesto má zrekonštruovanú autobusovú stanicu za vyše 1,7 milióna eur. Modernizácia priniesla nové nástupištia, prístrešky, osvetlenie, mobiliár, bezpečnostné prvky aj nový elektronický informačný systém. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.

Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice a je napojená na cestu III/2053, ktorá je vo vlastníctve ŽSK. Práce realizovala spoločnosť PROMA, v období od júla 2025 do júna 2026. Celková výška investície, financovanej z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko a zo strany ŽSK, je 1.715.639,96 eura s DPH.

Súčasťou rekonštrukcie boli nové nástupištia, spevnené plochy, obslužné komunikácie, parkovisko, prechody pre chodcov s bezbariérovými prvkami a prvkami pre nevidiacich. Na stanici pribudli nové lavičky, koše na triedený odpad aj stojan na bicykle. Na nástupištiach boli osadené dva nové oceľové prístrešky, ktoré nahradili pôvodné skorodované a poškodené prístrešky. Moderný vzhľad stanice dotvára hliníkový panelový obklad v bielej, čiernej a zelenej farbe a LED ambientné podsvietenie.

„Okrem nových prístreškov a bezpečnejších nástupíšť považujeme za významný posun aj moderný elektronický informačný systém. Cestujúci majú k dispozícii informácie o odchodoch a príchodoch autobusov v reálnom čase, vrátane výluk či meškaní. Systém je prepojený s dispečingom dopravcu aj Integrovaného dopravného systému a myslí aj na osoby so zrakovým postihnutím prostredníctvom zvukového hlásiča,“ priblížila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.



Nástupištia sú osvetlené líniovými LED svietidlami s diaľkovým spínaním, ktoré umožňuje optimalizovať spotrebu elektrickej energie. Areál autobusovej stanice je oplotený oceľovým zábradlím a doplnený vegetáciou, ktorá spríjemní prostredie stanice. „ŽSK má zároveň pripravenú aj druhú etapu projektu, ktorá sa zameria na osadenie ochrany cestujúcej verejnosti pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,“ doplnila Lacová.
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