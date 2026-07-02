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Kysucké Nové Mesto má zmodernizovanú autobusovú stanicu
Investovali vyše 1,7 milióna eur.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 2. júla (TASR) - Kysucké Nové Mesto má zrekonštruovanú autobusovú stanicu za vyše 1,7 milióna eur. Modernizácia priniesla nové nástupištia, prístrešky, osvetlenie, mobiliár, bezpečnostné prvky aj nový elektronický informačný systém. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.
Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice a je napojená na cestu III/2053, ktorá je vo vlastníctve ŽSK. Práce realizovala spoločnosť PROMA, v období od júla 2025 do júna 2026. Celková výška investície, financovanej z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko a zo strany ŽSK, je 1.715.639,96 eura s DPH.
Súčasťou rekonštrukcie boli nové nástupištia, spevnené plochy, obslužné komunikácie, parkovisko, prechody pre chodcov s bezbariérovými prvkami a prvkami pre nevidiacich. Na stanici pribudli nové lavičky, koše na triedený odpad aj stojan na bicykle. Na nástupištiach boli osadené dva nové oceľové prístrešky, ktoré nahradili pôvodné skorodované a poškodené prístrešky. Moderný vzhľad stanice dotvára hliníkový panelový obklad v bielej, čiernej a zelenej farbe a LED ambientné podsvietenie.
„Okrem nových prístreškov a bezpečnejších nástupíšť považujeme za významný posun aj moderný elektronický informačný systém. Cestujúci majú k dispozícii informácie o odchodoch a príchodoch autobusov v reálnom čase, vrátane výluk či meškaní. Systém je prepojený s dispečingom dopravcu aj Integrovaného dopravného systému a myslí aj na osoby so zrakovým postihnutím prostredníctvom zvukového hlásiča,“ priblížila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
Nástupištia sú osvetlené líniovými LED svietidlami s diaľkovým spínaním, ktoré umožňuje optimalizovať spotrebu elektrickej energie. Areál autobusovej stanice je oplotený oceľovým zábradlím a doplnený vegetáciou, ktorá spríjemní prostredie stanice. „ŽSK má zároveň pripravenú aj druhú etapu projektu, ktorá sa zameria na osadenie ochrany cestujúcej verejnosti pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,“ doplnila Lacová.
Autobusová stanica sa nachádza v blízkosti železničnej stanice a je napojená na cestu III/2053, ktorá je vo vlastníctve ŽSK. Práce realizovala spoločnosť PROMA, v období od júla 2025 do júna 2026. Celková výška investície, financovanej z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko a zo strany ŽSK, je 1.715.639,96 eura s DPH.
Súčasťou rekonštrukcie boli nové nástupištia, spevnené plochy, obslužné komunikácie, parkovisko, prechody pre chodcov s bezbariérovými prvkami a prvkami pre nevidiacich. Na stanici pribudli nové lavičky, koše na triedený odpad aj stojan na bicykle. Na nástupištiach boli osadené dva nové oceľové prístrešky, ktoré nahradili pôvodné skorodované a poškodené prístrešky. Moderný vzhľad stanice dotvára hliníkový panelový obklad v bielej, čiernej a zelenej farbe a LED ambientné podsvietenie.
„Okrem nových prístreškov a bezpečnejších nástupíšť považujeme za významný posun aj moderný elektronický informačný systém. Cestujúci majú k dispozícii informácie o odchodoch a príchodoch autobusov v reálnom čase, vrátane výluk či meškaní. Systém je prepojený s dispečingom dopravcu aj Integrovaného dopravného systému a myslí aj na osoby so zrakovým postihnutím prostredníctvom zvukového hlásiča,“ priblížila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
Nástupištia sú osvetlené líniovými LED svietidlami s diaľkovým spínaním, ktoré umožňuje optimalizovať spotrebu elektrickej energie. Areál autobusovej stanice je oplotený oceľovým zábradlím a doplnený vegetáciou, ktorá spríjemní prostredie stanice. „ŽSK má zároveň pripravenú aj druhú etapu projektu, ktorá sa zameria na osadenie ochrany cestujúcej verejnosti pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi,“ doplnila Lacová.