Novým kontrolórom Kysuckého Nového Mesta sa stal Vladimír Svrček
Už vopred bola známa mesačná mzda budúceho kontrolóra, ktorú upravuje zákon o obecnom zriadení.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 14. októbra (TASR) - Samosprávu Kysuckého Nového Mesta od začiatku októbra kontroluje Vladimír Svrček. V tajnej voľbe o tom rozhodli na septembrovom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. Svrček vo funkcii vystriedal Evu Chládkovú, ktorá na kontrolórskom poste pôsobila nepretržite 18 rokov.
Chládková sa síce usilovala o štvrté funkčné obdobie, ale v tajnom hlasovaní získala z 18 platných poslaneckých hlasov iba osem, zatiaľ čo jej protikandidáta podporilo desať poslancov. Svrček vykonáva kontrolórsku prácu od 1. októbra na plný pracovný úväzok.
Už vopred bola známa mesačná mzda budúceho kontrolóra, ktorú upravuje zákon o obecnom zriadení. Kontrolórsky plat sa vypočítava ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za minulý kalendárny rok a veľkostného koeficientu miest, ktorý je v prípade Kysuckého Nového Mesta 1,96. Nový kontrolór tak bude zarábať mesačne 2988 eur.
