Kysucké Nové Mesto plánuje dvojnásobné zvýšenie školských poplatkov

Kysucké Nové Mesto 10. novembra (TASR) - Rodičom v Kysuckom Novom Meste by od 1. decembra mali dvojnásobne stúpnuť náklady za pobyt ich detí v materských školách (MŠ). Radnica zverejnila návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým by sa zvýšil príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ. V prípade jeho schválenia by zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v MŠ platil mesačne 60 eur namiesto doterajších 30 eur.



Primátor Marián Mihalda na sociálnej sieti informoval, že s riaditeľmi školských zariadení absolvoval dve stretnutia. "Štát sa rozhodol posielať školám menej peňazí a mesto nemá prostriedky na to, aby stratu vykrylo. Dospeli sme do momentu, keď musíme buď zvýšiť poplatky za školské kluby, materské školy a štúdium v základnej umeleckej škole, alebo pristúpiť k drastickým opatreniam, čím by mohlo dôjsť až k zrušeniu niektorých zariadení či mestských príspevkových organizácií," uviedol Mihalda.



Viac ako dvojnásobne by sa mal zvýšiť aj mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube. Ak doteraz zákonní zástupcovia platili 15 eur, po novom by to malo byť 35 eur. Úprava príspevkov je navrhnutá aj v prípade základnej umeleckej školy. Podľa primátora o všetkom rozhodne budúcotýždňové hlasovanie poslancov. "Ja stojím za návrhom riaditeľov a riaditeliek, pretože majú svoje argumenty podložené číslami a faktami, ktoré prednesú a obhája aj na zastupiteľstve," dodal primátor.