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Kysucké Nové Mesto tretie volebné obdobie po sebe povedie M. Mihalda
Mihalda vo svojom príhovore poznamenal, že vo volebnej kampani každý z kandidátov vystupoval so svojimi predstavami, návrhmi a ambíciami.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 23. novembra (TASR) - Tretie volebné obdobie po sebe povedie Kysucké Nové Mesto z pozície primátora Marián Mihalda (nezávislý). Staronový primátor zložil v pondelok sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) a spolu s ním i 19 novozvolených mestských poslancov.
Mihalda vo svojom príhovore poznamenal, že vo volebnej kampani každý z kandidátov vystupoval so svojimi predstavami, návrhmi a ambíciami. „V niečom sme sa zhodovali, ale v niečom sme mali odlišné pohľady. Som ale presvedčený, že jedno sme mali všetci spoločné. Všetci sme pred občanmi hovorili, že chceme to najlepšie pre Kysucké Nové Mesto. A dnes nastáva tá chvíľa, kedy tieto slová musíme začať napĺňať konkrétnou prácou,“ zdôraznil Mihalda.
V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami sa v Kysuckom Novom Meste znížil počet volebných obvodov z ôsmich na štyri, pričom o miesto v 19-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádzalo 53 kandidátov. Vo voľbách uspelo 16 nezávislých kandidátov, po jednom poslaneckom mandáte majú Hlas-SD, KDH a SNS.
Poslanecké pozície obhájili Matej Fabšík, Milan Gazdík, Ondrej Holienčík, Elena Holienčíková, Felicita Chromjaková, Jozef Jakubík, Martina Janeková, Dušan Mičian, Rudolf Mlích, Ivan Poláček, Martin Priečko, František Šerík, František Tulec, Lena Turčániová a Eva Vlčková. Novými poslancami sú Patrik Adzima, Lukáš Hrošovský, Peter Janík a Zuzana Kubicová.
Staronový primátor na ustanovujúcom rokovaní MsZ oznámil, že vo funkcii viceprimátora bude pokračovať poslanec Martin Priečko a prednostkou mestského úradu zostáva Adriana Patyková. „Verím, že spoločne s poslancami a zamestnancami mesta vytvoríme tím, ktorý bude schopný zvládnuť výzvy nasledujúcich rokov,“ vyhlásil.
Mihalda vedie Kysucké Nové Mesto od roku 2018 a vo voľbách získal 2464 hlasov. Z jeho piatich nezávislých protikandidátov získal najväčšiu podporu František Šerík, ktorému odovzdalo hlas 1541 voličov. Felicita Chromjaková dostala 504 hlasov, Rudolf Mlích 411 hlasov, Peter Janík 327 hlasov a Michal Pijak 230 hlasov. Volebná účasť v Kysuckom Novom Meste dosiahla 47,33 percenta.
Mihalda vo svojom príhovore poznamenal, že vo volebnej kampani každý z kandidátov vystupoval so svojimi predstavami, návrhmi a ambíciami. „V niečom sme sa zhodovali, ale v niečom sme mali odlišné pohľady. Som ale presvedčený, že jedno sme mali všetci spoločné. Všetci sme pred občanmi hovorili, že chceme to najlepšie pre Kysucké Nové Mesto. A dnes nastáva tá chvíľa, kedy tieto slová musíme začať napĺňať konkrétnou prácou,“ zdôraznil Mihalda.
V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami sa v Kysuckom Novom Meste znížil počet volebných obvodov z ôsmich na štyri, pričom o miesto v 19-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádzalo 53 kandidátov. Vo voľbách uspelo 16 nezávislých kandidátov, po jednom poslaneckom mandáte majú Hlas-SD, KDH a SNS.
Poslanecké pozície obhájili Matej Fabšík, Milan Gazdík, Ondrej Holienčík, Elena Holienčíková, Felicita Chromjaková, Jozef Jakubík, Martina Janeková, Dušan Mičian, Rudolf Mlích, Ivan Poláček, Martin Priečko, František Šerík, František Tulec, Lena Turčániová a Eva Vlčková. Novými poslancami sú Patrik Adzima, Lukáš Hrošovský, Peter Janík a Zuzana Kubicová.
Staronový primátor na ustanovujúcom rokovaní MsZ oznámil, že vo funkcii viceprimátora bude pokračovať poslanec Martin Priečko a prednostkou mestského úradu zostáva Adriana Patyková. „Verím, že spoločne s poslancami a zamestnancami mesta vytvoríme tím, ktorý bude schopný zvládnuť výzvy nasledujúcich rokov,“ vyhlásil.
Mihalda vedie Kysucké Nové Mesto od roku 2018 a vo voľbách získal 2464 hlasov. Z jeho piatich nezávislých protikandidátov získal najväčšiu podporu František Šerík, ktorému odovzdalo hlas 1541 voličov. Felicita Chromjaková dostala 504 hlasov, Rudolf Mlích 411 hlasov, Peter Janík 327 hlasov a Michal Pijak 230 hlasov. Volebná účasť v Kysuckom Novom Meste dosiahla 47,33 percenta.