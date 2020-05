Kysucké Nové Mesto víta turistov s rúškami na tvári

Kysucké Nové Mesto 22.mája (Teraz.sk) – Situácia v Kysuckom Novom Meste je pre turistov viac než priaznivá. Ubytovacie zariadenia aj kultúrne pamiatky sú otvorené a striktne dodržiavajú opatrenia vlády proti COVID-19. Nadšencom turizmu sa však aj napriek tomu odporúča, aby svoju dovolenku radšej strávili v okolitej prírode.



Návštevníkoch mesta si môžu vybrať z niekoľkých ubytovacích zariadení, medzi ktoré patria najviac vyhľadávané Penzión Elizabetha a Hotel Kriváň. Obe prevádzky dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia proti šíreniu koronavírusu. V Hoteli Kriváň sa dezinfekčné prostriedky nachádzajú pri vstupe do budovy, na verejnej toalete a na recepcií. Pri ubytovaní do zariadenia ponúkajú hosťom aj rúška na tvár. O bezpečnosť sa dbá aj v Penzióne Elizabetha. Kvôli pandémií zrušili aj raňajky. Takisto dodržiavajú 2 až 3 dňový interval, počas ktorého nesmú sprístupniť už predtým obývanú izbu ďalšiemu hosťovi.



Za prísnych bezpečnostných podmienok sa od 20. mája otvorili aj priestory renesančného kaštieľa v Radoli. „Povolený majú vstup len návštevníci s rúškom v skupine maximálne po piatich. Pri vstupe je pripravená dezinfekcia na ruky,“ hovorí Andrea Paráčová z kaštieľa Radoľa. Každý deň sa v interiéri vykonáva aj dezinfekcia toaliet, kľučiek a dotykových plôch. Za rovnakých podmienok sa otvorila aj ďalšia populárna zastávka pre turistov – observatórium v Kysuckom Novom Meste. Návštevníci môžu chodiť na exkurzie počas pracovných dní v čase od 8.00 do 14.30 hodine, a to len v skupinkách s maximálnym počtom 6 ľudí.



Návštevníkom mesta sa odporúča tráviť dovolenku radšej v prírode ako v kultúrnych pamiatkach. Okolie Kysuckého Nového Mesta, našťastie, ponúka viacero turistických trás, ktoré uspokoja nejedného náročného turistu. Medzi tie najvyhľadávanejšie trasy patrí túra na rozhľadňu na vrch Tábor, z ktorej sa dá pokračovať až do osady Majtánky v Nesluši. Tam sa nachádza kaplnka so soškou Panny Márie z roku 1703. Pre ľudí, ktorí vyznávajú skôr pasívny oddych pri vode, sa odporúča návšteva Neslušského rybníka, ktorý je otvorený aj pre verejnosť alebo vodnej nádrže Ochodnica, ľudovo prezývanej Marakana.