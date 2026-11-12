< sekcia Regióny
Kysucké Nové Mesto: Výstavbu plavárne podporili sumou 1.143.785 eur
Radnica sa usilovala v tomto roku získať financie z FnŠP v rámci výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 12. novembra (TASR) - Projekt výstavby novej plavárne v Kysuckom Novom Meste získal finančný príspevok z Fondu na podporu športu (FnŠP) vo výške 1.143.785 eur. Ako na sociálnej sieti informoval primátor mesta Marian Mihalda, správna rada FnŠP na utorkovom (10. 11.) rokovaní schválila zaradenie projektu do programu športovej infraštruktúry národného významu.
Radnica sa usilovala v tomto roku získať financie z FnŠP v rámci výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Pri júnovom vyhodnotení sa však jej miliónová žiadosť medzi 12 podporených projektov v Žilinskom kraji nedostala. Aktuálne rozhodnutie správnej rady podľa Mihaldu pomôže projekt dotiahnuť do úspešného konca.
„Tieto prostriedky použijeme na dofinancovanie plavárne. Pre mesto našej veľkosti je to výrazná pomoc a zároveň potvrdenie, že projekt má zmysel aj z celoslovenského pohľadu. Ďakujem všetkým, ktorí na žiadosti pracovali a nevzdali to,“ uviedol Mihalda. Zároveň doplnil, že v najbližších dňoch príde realizáciu projektu skontrolovať aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
Výstavba novej krytej plavárne je najväčším investičným projektom v novodobej histórii Kysuckého Nového Mesta. Dodávateľom stavby je Združenie - Plaváreň KNM, v ktorom vedúcim členom je žilinská stavebná firma MIPE Invest. Výstavba začala v septembri minulého roka a pôvodná zmluva bola uzavretá na sumu 4.232.430 eur. Vzhľadom na zmenu projektovej dokumentácie bola zmluvným dodatkom predĺžená lehota výstavby z 15 na 21 mesiacov.
Radnica sa usilovala v tomto roku získať financie z FnŠP v rámci výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Pri júnovom vyhodnotení sa však jej miliónová žiadosť medzi 12 podporených projektov v Žilinskom kraji nedostala. Aktuálne rozhodnutie správnej rady podľa Mihaldu pomôže projekt dotiahnuť do úspešného konca.
„Tieto prostriedky použijeme na dofinancovanie plavárne. Pre mesto našej veľkosti je to výrazná pomoc a zároveň potvrdenie, že projekt má zmysel aj z celoslovenského pohľadu. Ďakujem všetkým, ktorí na žiadosti pracovali a nevzdali to,“ uviedol Mihalda. Zároveň doplnil, že v najbližších dňoch príde realizáciu projektu skontrolovať aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý).
Výstavba novej krytej plavárne je najväčším investičným projektom v novodobej histórii Kysuckého Nového Mesta. Dodávateľom stavby je Združenie - Plaváreň KNM, v ktorom vedúcim členom je žilinská stavebná firma MIPE Invest. Výstavba začala v septembri minulého roka a pôvodná zmluva bola uzavretá na sumu 4.232.430 eur. Vzhľadom na zmenu projektovej dokumentácie bola zmluvným dodatkom predĺžená lehota výstavby z 15 na 21 mesiacov.