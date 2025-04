Kysucké Nové Mesto získalo stavebné povolenie na výstavbu plavárne

Kysucké Nové Mesto 2. apríla (TASR) - V Kysuckom Novom Meste sa rozbieha proces výstavby novej plavárne vrátane kompletnej infraštruktúry potrebnej na jej prevádzkovanie. Ako na sociálnej sieti informoval primátor Marián Mihalda, radnica už disponuje stavebným povolením, čo umožňuje spustiť proces výstavby.



Na financovanie projektu bude využitý úver, ktorý si mesto ešte v minulosti vzalo práve na takýto účel. „Sme radi, že po dlhých rokoch nečinnosti sa konečne podarilo posunúť projekt do realizačnej fázy. V rukách už máme platné stavebné povolenie, a to nám umožňuje okamžite začať s výstavbou,“ uviedol Mihalda.



Základ projektu tvorí 25-metrový bazén so šiestimi dráhami, šatne a ďalšie zázemie pre návštevníkov, pričom pôvodná chátrajúca stavba bude využitá ako technická budova. V priestore, na ktorom sa bude plaváreň nachádzať, plánuje mesto vybudovať aj moderný amfiteáter a ihriská na rôzne letné aktivity. V budúcnosti sa ráta aj s vybudovaním letného kúpaliska.



Samospráva disponuje projektom a vizualizáciami, ktoré postupne predstaví verejnosti. „Chceme, aby obyvatelia presne vedeli, aké benefity im nová plaváreň prinesie. Tešíme sa, že vznikne miesto, ktoré bude slúžiť mladším aj starším a zásadne zlepší možnosti športu a oddychu v našom meste,“ podotkol Mihalda.