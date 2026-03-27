Skúmali ovzdušie: Toto ho najviac znečisťuje v Kysuckom Novom Meste
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 27. marca (TASR) - Najväčší vplyv na kvalitu ovzdušia v regióne Kysuckého Nového Mesta má kúrenie tuhým palivom a doprava. Vyplýva to zo záverov rozptylovej štúdie, ktorá posudzovala aj vplyv miestnej spaľovne odpadov a ďalších priemyselných zdrojov. TASR o tom informovala Zuzana Krenyitzká zo spoločnosti FCC Slovensko, ktorá na území mesta prevádzkuje spaľovňu odpadov.
Cieľom štúdie, ktorej zadávateľom je mesto, bolo posúdiť hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v meste. Štúdia analyzovala šírenie znečisťujúcich látok v ovzduší pomocou matematického modelovania rozptylu. Hodnotené boli koncentrácie viacerých látok, najmä prachových častíc PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, oxidu uhoľnatého a ďalších zlúčenín.
Výpočty preukázali, že najvýznamnejšou znečisťujúcou látkou v meste je benzo(a)pyrén, ktorého koncentrácie vo vykurovacom období prekračujú ročnú cieľovú hodnotu v celom území mesta. „Z vypočítaných koncentrácií pre rôzne scenáre je zrejmé, že dominantné zdroje znečisťovania v Kysuckom Novom Meste sú lokálne kúreniská na tuhé palivo a doprava,“ zhodnotil v záveroch rozptylovej štúdie jej autor Marcel Ochodnický.
„Výsledky štúdie potvrdzujú, že prevádzka spaľovne odpadov je z pohľadu kvality ovzdušia v súlade s platnou legislatívou a jej príspevok k celkovej emisnej záťaži územia Kysuckého Nového Mesta je minimálny,“ uviedla Krenyitzká.
Poukázala na to, že zlepšovanie kvality ovzdušia v meste podľa štúdie súvisí najmä s modernizáciou vykurovania domácností a postupným znižovaním dopravnej záťaže. „Výsledky modelovania a meraní potvrdzujú, že zariadenie na termické zneškodňovanie odpadu spĺňa všetky platné environmentálne požiadavky a jeho prevádzka je z pohľadu kvality ovzdušia bezpečná,“ dodala Krenyitzká.
