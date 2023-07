Kysucký Klokočov je vstupnou bránou na Slovensko

Klokočov/Bratislava 14. júla (TASR) - Prihraničná obec Klokočov je jednou zo vstupných brán z Českej republiky na Slovensko. Patrí medzi najmladšie kysucké obce, vznikla v roku 1954 odčlenením od Turzovky, najväčšej obce vo vtedajšom Československu.



Turistickou zaujímavosťou je Klokočovské skálie. Skalný útes s geologickou raritou - kamennými guľami v stene, vysokej od dvoch do 20 metrov a dlhej približne 300 metrov. V roku 2015 obec otvorila náučný chodník Klokočovské skálie. Návštevníkom približuje tento prírodný úkaz javorníckej časti Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a na jeho trase sú umiestnené dovedna štyri informačné tabule.



Pre návštevníkov je atraktívna aj Národná prírodná rezervácia Malý Polom so zachovanými lesnými spoločenstvami jedľových bučín s prímesou smreka. Ale aj vidiecka pamiatková zóna Klokočov osada Do Kršle, ktorá je výsledkom postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. storočia alebo prírodná rezervácia Polkova, uviedol bývalý starosta Ľuboš Stríž.



Obec sa skladá z častí Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk. Má vrchovinný až hornatý ráz. "Naši obyvatelia žijú v nadmorskej výške od 508 metrov nad morom (m n. m.) do 1061 m n. m. Musia kúriť aj deväť mesiacov v roku. Nech sa ľudia z juhu nehnevajú, ale u nás je aj v lete zima. Neraz musíme kúriť v júni," popísal miestne podmienky bývalý starosta.