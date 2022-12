Kyvadlovú dopravu k sysľovisku chce Muráň zabezpečiť vláčikom

Muráň 25. decembra (TASR) – Návštevníkov Národného parku (NP) Muránska planina by mohol k sysľovisku Biele vody voziť z obce Muráň turistický vláčik. Samospráva chce zriadenie kyvadlovej dopravy financovať z plánu obnovy. Pre TASR to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt.



Obec Muráň bude môcť z plánu obnovy čerpať na zlepšenie turistickej infraštruktúry vyše 380.000 eur. Projekt bol najskôr v rámci výzvy zaradený do rezervného zoznamu. Pôvodne podporený projekt útulne Hrdzavá občianskeho združenia Región Gemer však pre zmenu vlastníckych práv nebude možné zrealizovať, Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR preto zvyšnú alokáciu ponúklo nasledujúcemu úspešnému žiadateľovi, a to obci Muráň.



Samospráva chce rozvojom turistickej infraštruktúry nadviazať na podporený projekt Správny NP Muránska planina, ktorá plánuje v Muráni vybudovať záchytné parkovisko. Z neho by návštevníkov k sysľovisku Biele vody vozil turistický vláčik.



"Tá lokalita je veľmi preexponovaná a vodiči sú často arogantní. Stalo sa už aj to, že tadiaľ nevedela prejsť záchranná služba," uviedol Goldschmidt s tým, že týmto spôsobom by sysľovisko vedeli odbremeniť od náporu áut.



Turistický vláčik by mal podľa starostu pozostávať z dvoch vagónov s kapacitou približne pre 60 až 70 ľudí. Vláčik by premával formou kyvadlovej dopravy a poskytol by priestor na vytvorenie minimálne jedného pracovného miesta. Súčasťou projektu sú tiež výmena informačných panelov v obci Muráň, osadenie informačného kiosku na námestí, nové lavičky či odpadkové koše.



V rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu NP Muránska planina bola obec Muráň úspešná aj s ďalším projektom. Takmer 53.000 eur bude môcť z plánu obnovy čerpať na revitalizáciu Muránskeho hradu, projekt sa bude týkať osadenia novej strechy na dom veliteľa. Podľa starostu by po prestrešení mal slúžiť ako zázemie pre turistov či na organizáciu rôznych podujatí.



Envirorezort z plánu obnovy podporil na území NP Muránska planina v rámci výzvy zameranej na transformáciu regiónu 15 projektov v celkovej sume viac ako 8,8 milióna eur. Trinásť projektov za viac ako 8,6 milióna eur podporilo MŽP s rovnakým cieľom aj v NP Poloniny.