Kyvadlovú dopravu počas folklórneho festivalu v Myjave posilní vláčik

Myjava 5. júna (TASR) - Kyvadlovú dopravu počas Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF) Myjava 2025 posilní turistický vláčik. Na cestách medzi mestskou časťou Turá Lúka, Myjavou a Trnovcami začne premávať v piatok 20. júna, rovnako ako autobusy Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, od 17.00 h približne do polnoci. Informoval o tom hovorca Myjavy Marek Hrin.



„V sobotu 21. júna bude cestujúcim k dispozícií od 9.00 do 00.30 h a v nedeľu 22. júna bude v permanencii od 9.00 do 18.15 h. Bude mať tri zastávky - na Turej Lúke pri Jednote, na autobusovej stanici na Myjave a pri festivalovom areáli Trnovce,“ priblížil.



Stanovená kapacita vláčika je 48 miest v dvoch vozňoch, samospráva žiada verejnosť, aby dodržiavali počet miest, nevstupovali do vozňov so zmrzlinou či otvorenými nápojmi v pohároch a počúvali usmernenia sprievodcov.



Vláčik má pripravený orientačný cestovný poriadok, ktorý možno nájsť na webovej stránke MFF v sekcii Informácie - Kyvadlová doprava alebo na sociálnej sieti mesta Myjava.