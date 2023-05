L. Dubačová: Nový zákon o európskom hlavnom meste kultúry je dôležitý

Trenčín 3. mája (TASR) - Realizáciu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) má upraviť špeciálny zákon. Novú právnu úpravu budú schvaľovať poslanci Národnej rady (NR) SR v aktuálnom balíku zákonov. Informovala o tom riaditeľka projektu EHMK Trenčín 2026 Lucia Dubačová.



Návrh zákona podľa nej definuje, kto môže projekt vykonávať, upravuje právne vzťahy vykonávateľa spriamymi realizátormi projektu asystém financovania. Jeho cieľom je nastavenie financovania projektu transparentne, funkčne, zmysluplne atak, aby sa projekt stihol zrealizovať do roku 2026.



"Projekt EHMK je dlhodobá zmena mesta aregiónu, ktorá sa bežne deje desaťročia, v prípade Trenčína ju robíme za štyri roky. Európske hlavné mestá kultúry zrýchľujú pokrok, to je ich zmyslom. Lenže aby sa to stihlo, potrebujeme právny systém, ktorý to umožní," pripomenula Dubačová.



Ako dodala, EHMK 2026 zmení Trenčín na mesto európskych štandardov. Nepôjde len ofyzickú zmenu prostredia, ale aj o zmeny systémové azmenu myslenia. "V prvom čítaní získal návrh zákona podporu až 124 hlasov. Sme radi, že aj na Slovensku mnohí porozumeli tomu, že systém financovania, ktorý umožňuje nový zákon, je pre projekt Európskeho hlavného mesta kultúry existenčne dôležitý," zdôraznila Dubačová.







Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka je nový zákon o EHMK pre realizáciu projektu mimoriadne dôležitý. Teší ho veľká podpora poslancov v prvom čítaní. Jediným problémom je podľa neho prístup ministerstva kultúry, ktoré trvá na súčasnej podobe zákona s verejným obstarávaním.



"My sme v podstate vyhrali súťaž, ktorá trvala dva roky a mesto Trenčín do nej investovalo 500.000 eur. Hodnotila nás medzinárodná komisia. Súťaž sme vyhrali na základe 120-stranového Bid Booku, kde boli všetky detaily. Verejným obstarávaním sme si už teda prešli. No ministerstvo kultúry hovorí, že všetky subjekty uvedené v Bid Booku by mali ešte raz prejsť verejným obstarávaním," doplnil Rybníček s tým, že verí, že s rezortom kultúry nájdu spoločné reč.



Pri návrhu nového zákona o EHMK sa podľa Rybníčka inšpirovali aktuálne platným zákonom o športe, podľa ktorého dá ministerstvo školstva športovým zväzom príspevky a zväzy ho rozdeľujú jednotlivým športovým subjektom, čo zjednodušuje proces.



Nový zákon podľa neho nie je určený iba pre Trenčín, ale aj pre ďalšie slovenské mestá, ktoré sa v budúcnosti stanú európskymi hlavnými mestami kultúry. Novým zákonom sa projekt EHMK nevyhýba procesu kontroly. V návrhu zákona sú uvedené kontrolné mechanizmy zo strany štátu, mesta i Trenčianskeho samosprávneho kraja.