Ľ. Horváthová z Demokratov ohlásila kandidatúru na primátorku Trnavy
Autor TASR
Trnava 13. februára (TASR) - Mestská poslankyňa a členka mimoparlamentnej strany Demokrati Ľubica Horváthová vo štvrtok na tlačovej konferencii za účasti predstaviteľov strany ohlásila kandidatúru na primátorku Trnavy. Uviedla, že kandiduje s cieľom priniesť do vedenia mesta iný štýl riadenia, založený na komunikácii, spolupráci a predvídateľnosti.
„Nekandidujem proti niekomu. Kandidujem za Trnavu, ktorá sa vie posunúť ďalej čitateľne, bez zbytočných konfliktov a s rešpektom k ľuďom,“ vyhlásila. V kampani sa podľa vlastných slov chce sústrediť na predstavenie konkrétnych programových priorít v najbližších týždňoch. Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga označil Horváthovú za skúsenú komunálnu političku, ktorá má podľa neho schopnosť spájať a hľadať dohodu.
Mestská poslankyňa pôsobí v zastupiteľstve sedem rokov. Pripomenula, že bola súčasťou zmien, ktoré podľa nej mestu pomohli. Mesto podľa nej potrebuje viac dialógu s obyvateľmi, komunitami, podnikateľmi aj inštitúciami. Ako jednu z tém spomenula reguláciu statickej dopravy. Deklarovala pripravenosť rokovať o podpore s ďalšími demokratickými politickými subjektmi aj nezávislými združeniami.
