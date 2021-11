Budúcoročný rozpočet L. Hrádku by mal byť v znamení investícií

Liptovský Hrádok 15. novembra (TASR) - Rozpočet mesta Liptovský Hrádok by mal byť v roku 2022 zameraný investične. Po stretnutí s poslancami mestského zastupiteľstva k tvorbe rozpočtu to uviedol primátor mesta Branislav Tréger.



"Jednotlivé požiadavky od poslancov, kolegov z mestského úradu i priamo z terénu boli najskôr odkomunikované v jednotlivých komisiách, potom na spoločnom stretnutí. Tvorba rozpočtu je záležitosťou viacerých mesiacov a poslancom ďakujem za ústretový a pragmatický prístup. Vieme aké čísla nás čakajú v budúcom roku," priblížil Tréger a dodal, že na investičné akcie plánujú vyčleniť sumu na úrovni 1,7 milióna eur.



Konečná podoba rozpočtu bude známa až po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom. Poslanci by o rozpočte mali rokovať na zasadnutí 10. decembra. Ešte predtým musí byť návrh rozpočtu v zákonom stanovenom termíne zverejnený na úradnej tabuli mesta.