Liptovský Hrádok chce opraviť chodník v Sadoch M. R. Štefánika

Liptovský Hrádok 27. júla (TASR) – Opravu chodníka v Sadoch Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Hrádku plánuje mesto zrealizovať ešte tento rok. Ide o úsek od železničného nadjazdu po križovatku s Ulicou Juraja Martinku. Lokalita je pamiatkovou zónou.



"V priestoroch mestského úradu sme sa stretli s dvoma zástupkyňami Krajského pamiatkového úradu v Žiline. Náš návrh po úpravách akceptovali. Na základe ich požiadavky bude spevnená plocha okolo busty Milana Rastislava Štefánika menšia, ako sme pôvodne plánovali, no opravu chodníka budeme môcť realizovať. Urobiť tak chceme ešte v tomto roku," informoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.



Frekventovaný chodník v lokalite je v zlom technickom stave. "Tento rok by sme radi opravili úsek od železničného nadjazdu po križovatku s Ulicou Juraja Martinku. V ďalšej etape úsek po križovatku s Partizánskou ulicou," dodal primátor s tým, že v rámci prác by v sadoch mali pribudnúť aj lavičky.



Po dohode s krajským pamiatkovým úradom a vlastníkom pozemku by malo dôjsť aj k odbornému odstráneniu náletových a neoprávnene vysadených drevín.