Gymnázium v Liptovskom Hrádku prejde do pôsobnosti mesta

Liptovský Hrádok 5. januára (TASR) - Gymnázium v Liptovskom Hrádku už po novom nebude patriť Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK). Od 1. septembra bude jeho zriaďovateľom mesto. Radnica budovu odkúpila za 934.000 eur v štyroch splátkach. Potvrdil to primátor Branislav Tréger. Školu to zachráni pred možným zánikom.



Gymnázium pripoja k Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) Hradná. Vznikne tak nová spojená škola. Zmena zriaďovateľa súvisí s racionalizačnými opatreniami ŽSK. "Historicky je naše mesto veľmi silné v školstve. Preto sme súhlasili, že zriaďovateľskú pôsobnosť preberieme my," vysvetlil Tréger.



Škola je ročne v strate približne 150.000 eur, čo sa týka osobných a prevádzkových nákladov. Primátor povedal, že si už urobili finančný, personálny aj materiálno-technický audit. "Bude to chcieť nejaké opatrenia, ale myslím si, že máme dosť skúsených ľudí na to, aby sme to zvládli," skonštatoval.



Hovorkyňa kraja Eva Lacová ubezpečila, že cieľom ŽSK prioritne nie je školy rušiť, ale efektívne spravovať školstvo. Preto kraj prišiel s ponukou, aby mesto prevzalo gymnázium. "V spojení so ZŠ vidíme možnosť zefektívnenia financovania malých stredných škôl," uviedla Lacová pre TASR.



Riaditeľka gymnázia Renata Halahijová zhodnotila, že záujem o štúdium tu stále je. "Otvárali sme jednu triedu a mali sme sto prihlášok. Záujem bol, ale boli sme limitovaní tým, ako nám kraj určil počet žiakov," povedala. V jednej triede bolo 17 alebo 18 žiakov, čo je podľa Halahijovej pre školu likvidačné. Ako dodala, po novom plánujú prijímať vo väčšom. Chceli by dve triedy v každom ročníku.