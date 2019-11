L. Hrádok má najtransparentnejšiu internetovú stránku v kraji

Liptovský Hrádok 18. novembra (TASR) – Najtransparentnejšiu webovú stránku v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) má mesto Liptovský Hrádok. Vyplýva to z výsledkov projektu Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK, ktorý od júna 2018 do novembra 2019 realizovalo občianske združenie Pro Senium et Cultura.



Liptovskohrádocká mestská internetová stránka je podľa výsledkov najtransparentnejšou spomedzi 308 hodnotených stránok miest a obcí v kraji. "Skúmali a hodnotili sme informácie, ktoré by samosprávy mali mať na svojich weboch podľa Zákona o slobode informácií. Cielený bol na údaje, ktoré nemusia byť nutne zverejnené, ale ich zverejnením samospráva deklaruje otvorenosť svojich procesov a v neposlednom rade aj zodpovednosť a dôveru voči svojim občanom. Taktiež sa hodnotila užívateľská stránka webových sídiel," uviedli autori projektu.



Účelom prieskumu bolo sledovať aj proaktívne a zaujímavé počiny informovanosti a otvorenosti samospráv, dobré nápady a myšlienky. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.



Informáciu zverejnila liptovskohrádocká mestská samospráva na oficiálnej webovej stránke.