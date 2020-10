Policajti v Liptovskom Hrádku dostali automatický externý defibrilátor

Liptovský Hrádok 30. októbra (TASR) – Do výbavy mestskej polície v Liptovskom Hrádku pribudol automatický externý defibrilátor. Náčelník mestskej polície Marek Murín priblížil, že prístroj bude k dispozícii 24 hodín denne.



„Vo výbave sme ho chceli mať už dávnejšie. Boli prípady, keď sme zasahovali pri osobách, ktoré boli v bezvedomí, v tom čase by nám veľmi prišiel vhod. automatický externý defibrilátor je výborná vec na záchranu života, sme veľmi radi, že sa jeho kúpa podarila zrealizovať," povedal Murín. Doplnil, že umiestený bude v ich služobnom vozidle.



Prístroj bude zaregistrovaný aj v databáze, ktorú vedie Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR. V prípade potreby môžu záchranári požiadať mestskú políciu o súčinnosť pri poskytnutí prvej pomoci.



„Na mieste udalosti dokážeme byť mnohokrát ešte skôr ako záchranári, ktorí v potrebnom čase môžu byť na inom zásahu. Kým k nám príde najbližšia voľná posádka, budeme môcť začať so záchranou života. V mnohých takýchto prípadoch ide o minúty," zdôraznil náčelník liptovskohrádockej mestskej polície.



Mesto za defibrilátor zaplatilo 1678 eur. „Najlepšie by bolo, keby nebol vôbec využívaný. Teraz však môžeme povedať, že sme v prípade potreby po materiálnej stránke pacientovi pripravení pomôcť," skonštatoval primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger.



Podľa neho je výborné mať prístroj k dispozícii aj v tomto období, keďže sa bude konať celoplošné testovanie obyvateľstva.