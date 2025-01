L. Hrádok môže získať financie na zriadenie Centra zdieľaných služieb

Liptovský Hrádok 25. januára (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok môže získať na zriadenie Centra zdieľaných služieb financie vo výške 780.000 eur. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku v piatok (24. 1.) to schválilo 11 prítomných poslancov. Mesto Liptovský Hrádok o tom informovalo na sociálnej sieti.



Ide o pilotný projekt, ktorého cieľom je sústrediť výkon samosprávnych činností do jedného centra. V priestoroch úradu sa vytvorí miesto prvého kontaktu a školiaci priestor pre zdieľané centrum. "Zvýši sa tým aj efektivita samosprávneho výkonu, aj vyšší a dostupnejší komfort služieb pre stránky. Finančné prostriedky poskytne z plánu obnovy Ministerstvo vnútra SR. Mesto môže získať na zriadenie centra financie až do výšky 780.000 eur," priblížila samospráva.



Poslanecký zbor uznesením schválil aj podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom niektorých plôch tvoriacich súčasť interiéru alebo exteriéru nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Liptovský Hrádok na obdobie rokov 2025 až 2028.