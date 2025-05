Liptovský Hrádok si pripomenul Deň víťazstva nad fašizmom

Liptovský Hrádok 7. mája (TASR) - Mesto Liptovský Hrádok v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Hrádku pripravilo spomienkové stretnutie pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



Program spomienkového stretnutia sa začal v stredu položením venca pri Pomníku padlým v prvej a druhej svetovej vojne v Dovalove, kde sa s programom predstavili aj deti z tamojšej materskej školy. „Dnes si s úctou a pokorou pripomíname hrdinov a hrdinky, vojakov aj civilistov, známych i neznámych, ktorí v boji proti fašizmu neváhali obetovať všetko. Kladením vencov k pamätníku vzdávame hold ich odvahe, obetavosti a nezlomnej vôli po slobode a spravodlivosti,“ uviedol v príhovore zástupca primátora Liptovského Hrádku Pavol Košík.



Milan Šintaj zo Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Hrádku pripomenul, že 8. máj je oslavou nielen konca niekoľko rokov trvajúceho utrpenia, ale aj veľké historické víťazstvo. „Tento deň je oslavou porážky desivej ideológie, presvedčenej o tom, že iba jeden národ môže vládnuť celému svetu. Je veľmi smutné, že aj v terajšej dobe sme svedkami podobnej neľudskosti. Všetkým padlým, známym i bezmenným, ako aj ešte zopár žijúcim bojovníkom, ktorí neváhali nasadzovať vlastné životy v boji za slobodnú budúcnosť, patrí naše veľké ďakujem,“ podotkol Šintaj.



Člen predsedníctva Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši Juraj Veselý ocenil, že na spomienkovom stretnutí sa zúčastnili aj žiaci. „Najdôležitejší odkaz všetkých účastníkov, s ktorými som mal možnosť rozprávať sa, je: vážme si mier. Mier je to najdôležitejšie na svete,“ zdôraznil Veselý, ktorý tiež poďakoval mestu Liptovský Hrádok za starostlivosť o pamätníky. „Vážme si aj prácu našich seniorov, ktorí sa starajú o to, aby pamätníky vyzerali reprezentatívne a oslovovali ľudí, ktorí okolo nich prechádzajú,“ doplnil.