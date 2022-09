Ľ. Kubáň chce v Ružomberku riešiť zanedbanú infraštruktúru aj byty

Ružomberok 6. septembra (TASR) – Zanedbanú infraštruktúru aj výstavbu nájomných bytov chce v prípade svojho zvolenia za primátora mesta Ružomberok vyriešiť kandidát Ľubomír Kubáň. Uviedol to v utorok pre TASR. Podľa mestského poslanca je tiež nutné zmeniť chod mestského úradu, racionalizovať ho a vytvoriť projektové alebo grantové oddelenie.



"Bezodkladne treba riešiť Komunálne služby mesta Ružomberok. Mesto vyzerá veľmi zanedbane a špinavo. Máme vytypované veci, ktoré sa tu dlhoročne neriešili, ide napríklad o verejné priestory," povedal Kubáň.



Výstavba plavárne by podľa Kubáňa mala byť riešená iným spôsobom, ako deklaruje súčasné vedenie mesta. V prípade zvolenia by chcel dať viac do popredia cyklodopravu. "Zásadne treba riešiť infraštruktúru, pretože je zanedbaná, nemáme vyhovujúce cesty, nemáme parkovanie, parkovací systém. Treba sa zamýšľať nad tým, či budeme na sídliskách bude ničiť zeleň a stavať parkovacie plochy alebo či pôjdeme cestou parkovacích domov," načrtol.



Kubáň podotkol, že svoje vízie by chcel naplniť z grantov, výziev alebo z vlastných prostriedkov mesta. "Prichádzam s tým, že chcem spojiť poslancov aj terajších kandidátov, ak budem úspešný. Nebudem trieštiť, ale spájať, aby som naštartoval rozvoj Ružomberka," dodal.



Kandidatúru na primátorskú stoličku v Ružomberku doposiaľ potvrdili štyria kandidáti. Okrem Kubáňa je to líder iniciatívy Staviame nový Ružomberok Tomáš Klopta, poslanec mestského zastupiteľstva Patrik Habo a súčasný viceprimátor Ján Bednárik.