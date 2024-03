Ľ. Kubáň: K návrhu racionalizácie škôl v Ružomberku máme pripomienky

Ružomberok 6. marca (TASR) - Stredné odborné školy v Ružomberku chce Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) od 1. septembra 2025 spojiť do spoločného kampusu. Ten by sa mal nachádzať na Ulici Scota Viatora. Vyplýva to zo zámeru, ktorý ŽSK predstavil na ostatnom rokovaní krajského zastupiteľstva. Primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň upozornil, že k racionalizácii majú niekoľko podmienok. Dodal, že na nich budú ako poslanci trvať v prípade, že sa kraj rozhodne svoj plán realizovať.



Zámer hovorí o tom, že by sa Spojená škola, Škola umeleckého priemyslu, Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická a Obchodná akadémia v Ružomberku sústredili v jednom areáli. Spolu s blízkym gymnáziom by malo byť študentské centrum situované v jednej lokalite. Vzhľadom na výrazný pokles žiakov v kraji od konca 90. rokov sú areály niektorých stredných škôl využité sotva na polovicu. ŽSK preto presadzuje, aby sa školy spájali do kampusov, čo zabezpečí ich plné využitie a možnosti ďalšieho rozvoja.



"V prípade, ak by ŽSK k predstavenému zámeru v Ružomberku pristúpil, chceme, aby SOŠ polytechnická bola presťahovaná do areálu Spojenej školy spolu s vybudovanými dielňami na Sládkovičovej ulici. Ďalšou podmienkou je, aby presťahovanie SOŠ polytechnickej urobili až po vybudovaní dielní, ktoré budú slúžiť pre odbornú prax. Obchodná akadémia by mala zostať v pôvodných zrekonštruovaných priestoroch," načrtol Kubáň. Tiež chcú, aby v Škole umeleckého priemyslu kraj vybudoval v podkrovných priestoroch chýbajúce ateliéry.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová v prípade splnenia podmienok predloží zastupiteľstvu správu o spôsobe využitia areálu polytechnickej školy na Sládkovičovej ulici, projektovú dokumentáciu zámeru i vizualizáciu zriadenia študentského centra aj spôsob a výšku financovania etáp jednotlivých investičných celkov. Dodá tiež sumarizáciu všetkých finančných nákladov na rekonštrukcie, investičné akcie a opravy na stredných školách v pôsobnosti ŽSK v okrese Ružomberok za obdobie posledných desiatich rokov.



Jurinová v uplynulom týždni ocenila prístup poslancov z okresu Ružomberok. "Práve v prípade racionalizácie platí, že nemôžeme robiť len ľúbivé politické rozhodnutia, ale rozhodnutia založené na faktoch, ktorých opodstatnenosť a správnosť sa preukáže v čase," uviedla.