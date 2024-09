Ľ. Kubáň: Kritický stav ciest v Ružomberku vnímame, plánujeme opravy

Ružomberok 9. septembra (TASR) - Kritický stav ciest v Ružomberku vedenie mesta eviduje, v pláne sú viaceré opravy. Na sociálnej sieti to uviedol ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



"Opravy ciest chystáme napríklad na uliciach Liptovská, Zelená, Jelence, Do Baničného, Sládkovičova, Cesta do tehelne či Poľná. Tiež na Bystrickej ceste, Tatranskej, Sladkého, Hviezdoslavovej alebo Pri Váhu. Ide o celkovú plochu viac ako 5500 štvorcových metrov," konkretizoval primátor. Poznamenal, že na júnovom zastupiteľstve vyčlenili v rozpočte na obnovy ciest ďalších viac ako 250.000 eur.



Na ulici Lesná nad garážami vymenili poškodený žľab, celý úsek asfaltovali a pribudlo aj vodorovné dopravné značenie. Po viac ako desiatich rokoch sa tiež podľa Kubáňa podarilo vyriešiť prepadnuté a zničené prístupové chodníky.



Okrem prípravných prác pri zavedení parkovacej politiky, k čomu dôjde už v najbližších týždňoch, pribudli vodorovné dopravné značenia na viacerých uliciach. "Stihli sme tiež realizovať parkovacie čiary na Lesnej a Veternej ulici. Okrem nich pribudli stredové a vodiace čiary na Hrabovskej ceste a ulici Zarevúca," potvrdil Kubáň.