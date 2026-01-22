< sekcia Regióny
Ľ. Laššáková: Čiastočné otvorenie Krásnej Hôrky si neviem predstaviť
Autor TASR
Bratislava/Krásnohorské Podhradie 22. januára (TASR) - V momentálnej situácii rozostavanosti si podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Ľubica Laššáková (Hlas-SD) nevie predstaviť, že by v tomto roku mohli záujemcovia navštíviť Krásnu Hôrku. Uviedla to pre TASR v súvislosti so stredajším (21. 1.) poslaneckým prieskumom v Krásnohorskom Podhradí. To, že čiastočné otvorenie hradu pred úplným dokončením obnovy nevyzerá reálne, skonštatoval aj predseda kultúrneho výboru Roman Michelko (SNS).
Laššáková poznamenala, že poslanecký prieskum na Krásnej Hôrke považuje za osožný a poskytol jej možnosť vidieť, ako sa obnova hradu posunula od obdobia, keď zastávala post ministerky kultúry. „Zistila som priamo na mieste, že celá rekonštrukcia totálne zaspala minimálne na dva roky. Po výmene vlády v roku 2020 tam zastal čas,“ povedala Laššáková.
Podpredsedníčka kultúrneho výboru ocenila, že nová generálna riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) Vieroslava Bernátová detailne predstavila ďalšie etapy a plány v súvislosti s dokončením rekonštrukcie Krásnej Hôrky. Na otázku, ako vníma nedávne vyjadrenia rezortu kultúry o možnom čiastočnom otvorení hradu v lete 2026, uviedla, že si to v momentálnej situácii nevie predstaviť.
„Vzhľadom na bezpečnosť i stav, v ktorom sa jednotlivé objekty nachádzajú, to vidím reálne najskôr o dva roky. Aj keď na pohľad by sa mohlo zdať, že otvoreniu aspoň časti hradu nič neprekáža, sú to spojené nádoby a kým nie je ukončená kompletná obnova hradu, kým nie je objekt skolaudovaný ako celok, je riziko návštev priveľké,“ vysvetlila Laššáková.
Poslanecký prieskum na Krásnej Hôrke označili za konštruktívny a prínosný aj ďalší členovia kultúrneho výboru. Dana Kleinert (PS) skonštatovala, že obnova hradu sa v uplynulom období stala chaotickou a priniesla aj právne problémy, a to najmä v spojitosti s odstúpením od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom rekonštrukcie. Uviedla tiež, že rezort kultúry nemá reálny prehľad o obnove hradu, keďže ministerstvo ešte nedávno hovorilo o možnosti jeho čiastočného otvorenia v lete 2026.
Sprístupnenie pred dokončením obnovy nevidí reálne ani predseda kultúrneho výboru. „Pre rekonštrukciu to nebude možné, budú tam bezpečnostné opatrenia, nemôže sa na stavenisku otvoriť expozícia,“ uviedol pre TASR Michelko s tým, že stavebná časť obnovy hradu je momentálne naplánovaná do konca roka 2029.
Ministerstvo kultúry SR v utorok (20. 1.) informovalo, že v spolupráci so SNM pokračuje v systematickom riešení obnovy hradu Krásna Hôrka. Aktuálny odhad nákladov na úplné dokončenie rekonštrukcie podľa rezortu predstavuje približne 16 miliónov eur. Problémom podľa ministerstva naďalej zostávajú neskolaudované strechy dolného a stredného hradu, ktoré sú základným predpokladom ďalších etáp obnovy aj bezpečného sprístupnenia areálu. SNM v tejto súvislosti uzatvorilo zmluvu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá spracuje sanačný projekt a zabezpečí autorský dozor.
