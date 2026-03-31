Utorok 31. marec 2026
L. Loskotová oznámila kandidatúru na primátorku Hlohovca

Hlohovec 31. marca (TASR) - Riaditeľka Mestského kultúrneho centra v Hlohovci Lucia Loskotová oznámila kandidatúru na primátorku mesta v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. TASR o tom informovala s tým, že jej cieľom je okrem iného modernizácia mesta, podpora lokálnych umelcov, osobností, komunít a podnikateľov. Chcela by tiež zastaviť úbytok obyvateľstva a oživiť námestie v centre mesta.

„Potrebujeme zmodernizovať mesto, opraviť staré budovy, využívať možnosti, ktoré ponúka táto doba,“ zdôraznila. Chcela by tiež vytvoriť také podmienky vo verejných priestranstvách, kde sa ľudia môžu stretávať. „Oživíme námestie, aby sa stalo skutočným ,srdcom‘ mesta. Verím, že vytvorením modernej, odbornej a ľudskej atmosféry v meste dokážeme zastaviť úbytok obyvateľstva,“ doplnila.

Opätovnú kandidatúru na primátora potvrdil pre TASR ešte vlani v decembri aj súčasný primátor Hlohovca Ivan Baranovič. Na čele mesta je prvé volebné obdobie. V komunálnych voľbách v roku 2022 vyhral súboj s dovtedajším primátorom Hlohovca Miroslavom Kollárom.
