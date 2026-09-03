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L. Lӧrinc hovorí o zneužití podobnosti mena, L. Lӧrincz to odmieta
Starosta mestskej časti Sídlisko KVP Lörinc ohlásil kandidatúru 17. novembra 2025. O post sa uchádza za Košickú stranu, ktorej je predsedom.
Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - O post primátora Košíc sa okrem iných uchádzajú aj dvaja kandidáti s rovnako znejúcim menom. Ladislav Lörinc, ktorý záujem o túto funkciu ohlásil takmer pred rokom, považuje nomináciu muža, ktorého meno sa líši jedným písmenom, za účelovú snahu vniesť do volieb zmätok. Doteraz neznámy kandidát Ladislav Lörincz tieto tvrdenia odmieta.
Starosta mestskej časti Sídlisko KVP Lörinc ohlásil kandidatúru 17. novembra 2025. O post sa uchádza za Košickú stranu, ktorej je predsedom.
Vodič z povolania Lörincz je kandidátom Jednoty Slovanov. To, že bude kandidovať, doposiaľ nebolo verejne známe. Kandidatúru verejne neohlásil a pri podávaní kandidátnej listiny ako jediný z uchádzačov o post primátora Košíc podľa dostupných informácií nedoručil súhlas na predbežné zverejnenie údajov. O jeho identite informoval denník Korzár. Lörincz pre TASR potvrdil, že podal kandidátnu listinu a uchádza sa o primátorský post.
„Ak niekto postaví do súboja o primátora človeka, ktorého meno sa od môjho líši jediným písmenom, a o ktorom nikto predtým v komunálnej politike nepočul, nie je to politický program. Je to cynická snaha niekoho vyrobiť zmätok priamo na hlasovacom lístku. Verím, že Košičania nie sú hlúpi a nedovolia, aby sa s nimi takto manipulovalo,“ uviedol starosta Lörinc.
Pripomenul, že už minulý týždeň verejne upozornil, že sa po Košiciach hľadá človek s rovnakým alebo podobným menom. „Dnes sa ukazuje, že to nebola fáma,“ dodal. Nomináciu muža s rovnako znejúcim menom nepovažuje za férový politický súboj, ale za hranicu, ktorú by demokratická politická súťaž nemala prekročiť. Podľa neho ide o nečestné konanie s cieľom profitovať. Zároveň zdôraznil, že nespochybňuje právo občana kandidovať.
Lörincz, ktorý je v neoficiálnom zozname kandidátov uvádzaný ako muž kandidujúci za Jednotu Slovanov, odmieta tvrdenia o účelovosti svojej kandidatúry. Dôvodom, prečo sa rozhodol kandidovať, sú podľa jeho slov ľudia. „Nie som ani účelovo, ani za nikoho. Kandidovať som sa rozhodol sám,“ povedal pre TASR s tým, že tak chcel urobiť už aj v minulosti, no svoju kandidatúru napokon stiahol. Tiež doplnil, že je členom strany.
Kandidátnu listinu okrem Lörinca a Lörincza podali aj Lenka Kovačevičová (Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, Právo na pravdu), Martin Mudrák (PS, Demokrati, Za ľudí), Jaroslav Polaček (KDH, SaS, Maďarská aliancia, SRK, Nova, DS-ODS), Alexander Riabov (nezávislý), Miroslav Sabol (nezávislý) a Alexander Székely (Slovenské Hnutie Obrody). Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po ich zaregistrovaní mestskou volebnou komisiou.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Starosta mestskej časti Sídlisko KVP Lörinc ohlásil kandidatúru 17. novembra 2025. O post sa uchádza za Košickú stranu, ktorej je predsedom.
Vodič z povolania Lörincz je kandidátom Jednoty Slovanov. To, že bude kandidovať, doposiaľ nebolo verejne známe. Kandidatúru verejne neohlásil a pri podávaní kandidátnej listiny ako jediný z uchádzačov o post primátora Košíc podľa dostupných informácií nedoručil súhlas na predbežné zverejnenie údajov. O jeho identite informoval denník Korzár. Lörincz pre TASR potvrdil, že podal kandidátnu listinu a uchádza sa o primátorský post.
„Ak niekto postaví do súboja o primátora človeka, ktorého meno sa od môjho líši jediným písmenom, a o ktorom nikto predtým v komunálnej politike nepočul, nie je to politický program. Je to cynická snaha niekoho vyrobiť zmätok priamo na hlasovacom lístku. Verím, že Košičania nie sú hlúpi a nedovolia, aby sa s nimi takto manipulovalo,“ uviedol starosta Lörinc.
Pripomenul, že už minulý týždeň verejne upozornil, že sa po Košiciach hľadá človek s rovnakým alebo podobným menom. „Dnes sa ukazuje, že to nebola fáma,“ dodal. Nomináciu muža s rovnako znejúcim menom nepovažuje za férový politický súboj, ale za hranicu, ktorú by demokratická politická súťaž nemala prekročiť. Podľa neho ide o nečestné konanie s cieľom profitovať. Zároveň zdôraznil, že nespochybňuje právo občana kandidovať.
Lörincz, ktorý je v neoficiálnom zozname kandidátov uvádzaný ako muž kandidujúci za Jednotu Slovanov, odmieta tvrdenia o účelovosti svojej kandidatúry. Dôvodom, prečo sa rozhodol kandidovať, sú podľa jeho slov ľudia. „Nie som ani účelovo, ani za nikoho. Kandidovať som sa rozhodol sám,“ povedal pre TASR s tým, že tak chcel urobiť už aj v minulosti, no svoju kandidatúru napokon stiahol. Tiež doplnil, že je členom strany.
Kandidátnu listinu okrem Lörinca a Lörincza podali aj Lenka Kovačevičová (Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti, Právo na pravdu), Martin Mudrák (PS, Demokrati, Za ľudí), Jaroslav Polaček (KDH, SaS, Maďarská aliancia, SRK, Nova, DS-ODS), Alexander Riabov (nezávislý), Miroslav Sabol (nezávislý) a Alexander Székely (Slovenské Hnutie Obrody). Oficiálny zoznam kandidátov bude známy po ich zaregistrovaní mestskou volebnou komisiou.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.